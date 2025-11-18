“투자 주기 중 과하게 쏘는 순간 있어…AI도 마찬가지”

[헤럴드경제=안효정 기자] 순다르 피차이 구글 최고경영자(CEO)가 ‘인공지능(AI) 거품’이 터지게 되면 모든 기업이 타격받게 될 것이라고 경고했다.

18일(현지시간) BBC 방송에 따르면 피차이 CEO는 이 방송과 인터뷰에서 “투자 주기를 거치면서 우리가 과하게 쏘는(overshoot) 순간들이 있다”며 “인터넷 산업 전체적으로 돌아보면 분명히 과도한 투자가 많이 있었다”고 지적했다.

이어 “AI도 마찬가지일 것으로 예상한다”며 “이 같은 순간을 지나면서 이성적인 부분과 비이성적인 요소가 모두 있다”고 말했다.

이는 1996년 앨런 그린스펀 당시 연방준비제도(Fed·연준) 의장이 닷컴 호황기에 ‘비이성적인 과열’을 경고했던 것과 비슷한 언급이라고 BBC는 짚었다.

최근 AI 기술 기업들의 가치가 치솟고 AI 부문에 대한 투자 지출도 급증하면서 실리콘밸리 등에서 거품에 대한 우려도 커지고 있다.

구글 모기업 알파벳 시가총액은 3조5000억 달러(약 5130조원)로 7개월 새 배로 불어났는데 그 배경에는 오픈AI의 위협을 막아낼 수 있을 것이라는 시장의 자신감이 커졌다는 점이 있다.

구글이 AI 거품 붕괴 시 타격을 면할 것인지 질문에 피차이 CEO는 “우리를 포함해 면역이 있을 회사는 없다고 생각한다”고 답했다. 그러면서도 그는 구글이 반도체부터 유튜브 데이터, 모델, 최첨단 과학까지 광범위한 기술을 갖춘 독특한 기업이라는 점에서 AI 시장 혼란이 벌어지더라도 대응에 좀 더 나은 위치라고 강조했다.

AI 자체에 대해서도 인류가 발전시켜온 ‘가장 심오한 기술’이라며 “사회적 혼란을 이겨내야만 할 것”이라고 강조했다. 그는 “AI는 특정 직업들을 진화시키고 전환할 것이며 사람들은 이에 적응해야 할 것”이라며 “교사, 의사 등 어떤 직업이든 이런 도구를 사용하는 법을 배우고 적응하는 사람들이 더 잘 해내게 될 것”이라고 덧붙였다.