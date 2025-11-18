- 11월 17일 월요일 오후 3시부터 5시까지 진행... 300잔 증정

- 이달 중 분양 앞두고 지역 사회와의 상생 일환으로 실시

㈜모아주택산업·㈜로제비앙건설이 시흥거모지구에서 공급을 앞둔 ‘시흥거모 엘가 로제비앙’이 차별화된 이색 이벤트를 실시하며 지역 사회에서 화제를 일으키고 있다.

실제 시흥거모 엘가 로제비앙 지역 상생의 일환으로 찾아가는 커피차 이벤트를 진행해, 지역 사회와 따뜻한 마음을 나눴다.

커피차 이벤트는 지난 17일 시흥거모지구 인근에 위치한 상록과학화예비군훈련장을 직접 방문해 진행됐으며, 오후 3시부터 5시까지 총 300잔의 따뜻한 커피와 아이스 커피 등을 훈련을 마치고 나온 예비군에게 제공했다.

이번 이벤트는 이달 분양을 앞두고 있는 ‘시흥거모 엘가 로제비앙’이 지역 사회와의 상생을 위한 일환으로 실시됐다.

시흥거모 엘가 로제비앙 분양관계자는 “단순한 분양 사업에 그치는 것이 아닌, 지역과 상생할 수 있는 개발 사업이 될 수 있도록 고민하다가 지역민과 함께할 수 있는 특별한 커피차 이벤트를 진행하게 되었다”며 “이를 통해 이웃 주민 모두가 조금이나마 더 따뜻한 연말연시를 보낼 수 있길 기대한다”고 말했다.

한편, 이번 이벤트로 지역 사회에 따뜻함을 전한 ‘시흥거모 엘가 로제비앙’은 시흥거모지구 B6블록에 지하 2층~지상 최고 25층, 5개 동, 전용면적 61·84㎡, 총 480가구 규모로 조성되는 아파트다. 전 가구는 수요자들의 선호도가 높은 중소형으로 구성되며, 타입별 가구수는 ▲전용 61㎡ 117가구 ▲84㎡A 268가구 ▲84㎡B 95가구다.

시흥거모 엘가 로제비앙은 시흥거모지구 내에서도 우수한 입지가 강점으로 꼽힌다. 4호선·수인분당선 신길온천역의 도보 이용이 가능해 역세권 프리미엄이 기대되며, 단지 내 어린이집과 함께 도보권에는 유치원·초등학교·중학교(계획) 부지가 자리해 안심통학권도 확보하고 있다. 여기에 지구 내 조성될 다양한 공원 부지도 인접해 쾌적한 주거환경도 누릴 수 있다.

또한 바로 옆에는 중심상업지구가 계획돼 있어 다양한 생활 인프라도 손쉽게 이용 가능하다. 더불어 이마트 트레이더스 안산점, 롯데마트 선부점, 시흥프리미엄아울렛, 한도병원, 시화병원, 메가박스 등 이미 형성된 시흥, 안산의 인프라를 모두 누릴 수 있고, 반월·시화국가산업단지, 안산사이언스밸리, 시흥스마트허브 등 다수의 산업단지가 가까워 뛰어난 직주근접성도 갖췄다.

시흥거모 엘가 로제비앙은 빼어난 상품설계도 돋보인다. 남향 위주 배치와 4베이 판상형 맞통풍 구조 설계(일부 타입 제외)를 도입해 개방감과 채광 통풍을 확대했으며, 타입별로는 대형 워크인 드레스룸, 팬트리, ‘ㄷ’자 주방 설계 등을 적용해 수납공간과 공간활용성을 높였다.

여기에 단지 내에는 북카페, 피트니스센터, 골프연습장 등 다양한 커뮤니티가 마련될 예정이어서 주거편의성은 더욱 확대될 전망이다.

이와 함께 단지는 서남부권의 신흥주거지로 기대받고 있는 시흥거모지구의 미래가치 수혜도 예상된다.

시흥거모지구는 시흥시 거모동, 군자동 일원 약 152만4,243㎡(약 46만평) 부지를 공공택지로 개발하는 사업이다. 향후 1만405가구, 2만7,060명이 거주할 계획으로, 앞서 성공적으로 개발이 완료된 시흥 배곧신도시, 장현지구, 목감지구, 은계지구를 이어 수도권 서남부를 대표할 신흥주거지가 될 것으로 기대감이 높다. 특히 지구 바로 밑으로는 안산신길2 공공택지지구 6천여 가구 주거단지의 조성이 계획돼 있어 이와 함께 시너지 효과도 예상된다.

시흥거모 엘가 로제비앙의 주택전시관은 경기도 안산시 단원구 고잔동 일원에 마련되며, 11월 중 오픈 예정이다.