경남교육노조, 18일 기자회견, 운전·조리직 인력공백 대책 촉구

[헤럴드경제(창원)=황상욱 기자] 경남도교육청공무원노동조합은 18일 도교육청 브리핑룸에서 기자회견을 열고 운전·조리직 대체인력 인건비 현실화와 인력 배치 체계 개선을 촉구했다.

노조는 “낮은 단가와 불완전한 제도로 인해 학교 현장의 결원이 해소되지 못하고 있으며, 이로 인한 업무 부담이 학생 안전과 급식의 질을 위협하고 있다”고 주장했다.

노조는 현재 경남교육청의 대체인력 제도가 1개월 이상 결원이 발생한 기관에만 지원이 이뤄지고, 운전·조리직의 경우 6일 이상 결원 시 지원이 가능하지만 하루 9만원 수준의 낮은 인건비로는 대체 인력을 구하기 어렵다고 지적했다. 또 지역마다 기준이 달라 현장의 혼란도 이어지고 있다고 주장했다.

노조는 이와 함께 “대체 운전원을 확보하지 못해 몸이 아파도 통학 차량을 운행하는 경우가 발생한다”며 “과로 상태의 운전은 학생 안전권을 침해하는 상황으로 이어진다”고 말했다. 노조는 이어 “조리직 결원으로 남아 있는 인력이 조리와 배식을 모두 떠맡으면서 과도한 노동 강도에 노출되고, 이는 학생의 급식 건강권에도 영향을 줄 수 있다”고 지적했다.

노조는 이러한 문제를 해결하기 위해 대체인력 인건비의 현실적인 상향 조정, 지역 단위 인력풀 구축을 통한 신속한 인력 배치, 공무원의 휴식권·안전권 보장, 노동 존중 관점에서의 근무환경 개선 등을 주요 개선 과제로 제시했다. 단순 인력 충원이 아닌 제도 전반의 재정비가 필요하다고 강조했다.

진영민 경남교육노조위원장은 “학생의 안전과 급식의 질을 지키는 일은 예산 논리로 미뤄둘 수 없는 문제”라며 “교육청이 책임 있는 대책을 즉시 마련해야 한다”고 주장했다.