- 경제자유구역 추진·메디컬 클러스터 본격화……‘운정 아이파크 포레스트’ 수혜 기대

파주시가 글로벌 바이오 혁신 도시로 도약하기 위한 행보를 본격화하면서, 지역에 대한 시장의 관심이 한층 높아지고 있다.

파주시는 올해 4월 경제자유구역 후보지 중 하나로 선정되며 도시 성장의 기반을 마련했고, 이어 지난 17일 ‘파주 경제자유구역 콘퍼런스’를 개최해 본격적인 기업·기관 대상 설명회를 열어 경제자유구역 도전 의지를 분명히 했다.

이번 콘퍼런스는 경제자유구역에 입주할 전략산업 기업 및 연구기관을 대상으로 마련된 행사로, 파주시가 지역 산업 구조를 미래 중심 산업으로 성장시키기 위해 직접 나섰다는 점에서 의미가 크다. 많은 기업들의 참여 속에 파주시가 준비 중인 산업·의료·연구 기반 확충 전략이 소개됐으며, 미국 브로드연구소 계산 단백질체학 그룹과의 MOU 체결이 이뤄져 바이오 기술 협력 기반도 확보했다.

이러한 파주시 전략의 핵심에는 파주 메디컬 클러스터가 있다. 3,250가구 공동주택과 종합병원, 혁신의료연구단지, 바이오융복합단지가 함께 조성되는 이 클러스터는 파주시가 바이오 산업의 앵커 시설로 설정한 핵심 사업이다. 특히 이달에는 클러스터 내 들어설 ‘운정종합병원(가칭)’ 유치를 위한 공모가 진행될 예정으로, 의료 인프라 구축도 한 단계 더 속도를 낼 전망이다. 파주 메디컬 클러스터는 향후 의료·바이오 인력, 연구기관, 기업 유입을 촉진하며 글로벌 바이오 혁신 도시로의 도약을 이끌 미래 성장축으로 꼽힌다.

경제자유구역 지정 추진도 단계적으로 진행되고 있다. 파주시는 2027년 3월까지 관련 용역을 완료한 뒤, 기업 입주 수요 확보와 투자 유치 활동을 본격화하고, 2027년 상반기 산업통상자원부에 경제자유구역 지정 신청을 제출할 계획이다. 이는 파주시가 단순 행정 절차를 넘어 실질적인 산업 기반 강화와 기업 유치를 병행하겠다는 강한 의지로 해석된다.

이러한 흐름 속에서 주거 시장에서도 변화가 감지되고 있다. 특히 파주 메디컬 클러스터내에 자리한 ‘운정 아이파크 포레스트’는 가장 직접적인 수혜 단지로 언급되고 있다. 산업·의료·연구 인력의 유입이 본격화될 경우, 직주근접이 가능하고 생활 환경이 탄탄한 대규모 브랜드 단지에 대한 수요는 더욱 확대될 수밖에 없기 때문이다.

‘운정 아이파크 포레스트’는 파주메디컬클러스터 도시개발구역 A2블록에 조성되며, 총 3,250가구의 대규모 브랜드 단지로 지역을 대표할 랜드마크로의 자리매김이 기대된다.

특히, 이 단지는 자연과 휴식, 건강한 일상이 조화를 이루는 웰니스 라이프를 일상 속에서 누릴 수 있도록 설계된 점이 돋보인다. 기존 ‘운정 아이파크 시티’에서 ‘운정 아이파크 포레스트’로 단지명이 변경된 것도 이러한 자연·웰니스 콘셉트를 보다 명확하게 반영하기 위한 리뉴얼 전략의 일환이다.

단지명 ‘포레스트’가 보여주듯 대단지 규모를 활용한 풍부한 조경 구성이 강점으로, 단지 외부의 약 4만8,000㎡ 규모 근린공원(예정)과 내부의 약 6만4,000㎡ 조경 공간이 유기적으로 어우러져 숲과 공원이 단지 전반을 감싸는 쾌적한 환경을 제공한다. 일부 세대에서는 심학산과 한강 조망도 가능해 사계절 자연의 변화를 가까이에서 누릴 수 있다.

단지 내에는 △단지의 중심 축을 이루는 ‘시그니처필드’ △조형적 경관과 입체적 지형이 어우러진 ‘아트필드’ △놀이 공간과 휴게 정원이 함께 구성된 ‘커뮤니티필드’ △수공간과 티하우스, 잔디마당이 어우러진 ‘네이처필드’ △서어나무숲의 깊은 그늘과 생태적 요소가 어우러진 ‘포레스트필드’ 등 다채로운 테마의 조경 공간이 조성돼 사계절 내내 풍부한 녹음을 느낄 수 있다.

고품격 커뮤니티 시설도 마련된다. 수영장·골프연습장·휘트니스·실내체육관·사우나 등으로 구성된 스포츠존, 작은도서관·프라이빗 독서실·그룹스터디 등이 갖춰진 에듀존, 시니어라운지·미디어실·코인세탁실 등으로 이루어진 컬처존 등 운동·교육·문화가 유기적으로 어우러진 입체적 커뮤니티로 조성될 예정이다. 또한, 컨시어지 서비스와 비대면 진료 서비스 등 차별화된 주거 서비스도 제공될 예정이다.

이러한 환경은 메디컬 클러스터와 인접한 입지적 장점과도 시너지를 이루며, 산업·연구·의료시설 종사자들이 선호하는 건강한 생활 환경을 갖춘 주거지라는 점에서 경쟁력이 더욱 높아지고 있다.

‘운정 아이파크 포레스트’는 11월 25일(화)부터 11월 28일(금)까지 4일간 정당계약을 진행할 예정이며, 계약금 5%에 1차 1천만원 정액제를 적용해 초기 자금 부담이 적다. 또한, 비규제 아파트로 중도금 대출 한도가 분양가의 최대 60%까지 가능하며, 전매제한 기간도 6개월로 짧다. 안심전매 보장제를 도입해 1차 중도금 납입 전 전매가 가능하다는 점도 눈길을 끈다.

견본주택은 경기도 파주시 와동동 일원에 마련돼 있다.