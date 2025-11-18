해마다 치솟는 분양가… 지방은 올해 최초 3.3㎡당 2,000만원 돌파

다양한 금융 혜택으로 초기 자금 부담 낮춘 ‘두산위브더제니스 센트럴 천안’

다양한 금융 혜택을 갖춘 단지들이 주목받고 있다. 신축 아파트 분양가가 천정부지로 오르면서 수요자들의 자금 부담이 더욱 높아졌기 때문이다. 이에 여러 금융 혜택을 도입해 진입장벽을 낮춘 분양 단지가 실수요자들에게 매력적인 선택지로 부상하며 인기를 끌고 있다.

부동산R114 자료를 보면, 22일 기준 올해 전국 3.3㎡(평)당 평균 분양가는 2,097만원으로 확인된다. 분양가 급등세가 시작된 2021년과 비교해 4년 만에 약 60.81%가 오른 것으로, 실제 전국 분양가는 2021년 1,304만원에서 △2022년 1,520만원 △2023년 1,804만원 △2024년 2,062만원으로 해마다 급격한 상승세를 그려왔다.

특히 지방은 올해 3.3㎡당 평균 분양가가 2,028만원으로 집계돼 사상 처음으로 2,000만원 수준을 돌파했다. 건설 원자재와인건비 등 공사에 투입되는 비용이 꾸준히 높아지면서 분양가 상승에 영향을 준 것으로 풀이된다.

이에 다양한 금융 혜택을 제공해 분양가 부담을 낮춘 단지에 수요자들의 이목이 집중되고 있다. 특히 지방은 스트레스DSR 3단계 시행이 연말까지 유예되며 이른바 내 집 마련의 골든 타임이 형성된 데다, 정부의 고강도 대출 규제를 대부분 빗겨가며 풍선 효과 기대감도 오르고 있어 신규 분양 단지에 대한 관심이 높아지고 있는 상황이다.

실제 올해 하반기 금융 혜택을 갖춘 분양 단지의 청약 흥행 사례가 확인된다. 한국부동산원 청약홈에 따르면, 올해 9월 부산 동래구 일원에서 분양한 ‘힐스테이트 사직아시아드’는 144가구(특별공급 제외) 1순위 모집에 2,466명이 지원해 평균 17.13대 1의 경쟁률을 기록했다. 단지는 계약금 5% 2회 분납, 중도금 이자후불제 등의 다양한 혜택을 선보여 수요자들의 초기 자금 부담을 낮췄다는 평가를 받았다.

같은 달 울산 남구 일원에서 분양한 ‘한화포레나울산무거’도 549가구(특별공급 제외) 모집에 5,427명이 몰리며 평균 9.89대 1의 경쟁률을 기록했다. 단지는 1차 계약금 1,000만원 정액제, 중도금 60% 무이자 혜택 등의 금융 혜택을 제공해 수요자들에게 높은 관심을 받았다.

한 업계 관계자는 “통상 10% 비율인 계약금을 5%로 낮추거나 정액제를 적용한 경우 수분양자들이 분양 초기에 준비해야 하는 금액이 적어 진입장벽이 낮다는 장점이 있다”며 “분양 단지가 제공하는 금융 혜택 여부를 꼼꼼히 살펴보고 이를 잘 활용하면 자금 운용에 도움이 될 것”이라고 말했다.

이러한 상황 속, 충청남도 천안시에서 다양한 금융 혜택을 제공하는 브랜드 대단지 공급이 예정돼 눈길을 끈다.

두산건설은 11월 충청남도 천안시 청당동 일원에서 ‘두산위브더제니스 센트럴 천안’을 분양할 예정이다. 충청남도 최초로 두산건설의 하이엔드 브랜드 ‘두산위브더제니스’로 공급되는 단지는 지하 2층~지상 최고 29층, 10개 동, 전용면적 84㎡ 총 1,202세대로 조성된다.

단지는 여러 금융 혜택을 제공한다. 수분양자들에게는 계약금 5%에 1차 계약금 1,000만원 정액제 조건이 적용되며, 중도금 60%에 대해 전액 무이자 혜택이 적용돼 자금 여력이 부족한 실수요자들에게 실질적인 도움이 될 것으로 보인다.

우수한 상품성도 갖췄다. 단지는 두산건설의 하이엔드 브랜드 ‘두산위브더제니스’가 적용돼 차별화된 상품 가치가 돋보인다. 전 세대가 수요자들의 선호도가 높은 전용면적 84㎡ 단일평형으로 이뤄졌으며, 4Bay 판상형 구조(일부 세대 제외)가 적용돼 통풍 및 환기에 유리하다.

단지는 우수한 생활 인프라도 강점이다. 먼저 단지는 교육환경이 잘 갖춰져 있다. 도보 약 5분 거리에 청당초교가 있으며 새샘중, 가온중, 청수고, 천안여고 등 초·중·고교가 가깝다. 여기에 청수지구 학원가 이용도 편리하며, 단지 내에 종로엠스쿨(예정), 교보문고 북 큐레이션 서비스(예정) 등 교육 특화 시설이 들어설 예정으로, 학부모 수요자들의 높은 관심이 예상된다.

또한 단지 반경 1km 거리에 천안동남경찰서, 천안세무서, 천안우체국, 대전지방법원 천안지원, 대전지방검찰청 천안지청, 국민연금관리공단, 국민건강보험공단, 한국국토정보공사 천안지사 등 다양한 관공서가 인접해 있다.

여기에 트레이더스 홀세일 클럽 천안아산점, 이마트 천안점, 하나로마트 등 편의시설도 쉽게 이용할 수 있다.

편리한 교통환경도 자랑거리다. 차량으로 약 10분 거리에 지하철 1호선·경부선 천안역이 있으며, 약 15분 거리에는 KTX·SRT 천안아산역이 위치해 해당 열차를 이용하면 수서역과 서울역을 30~40분대에 도착할 수 있어 출퇴근이 용이하다.

한편, 두산위브더제니스 센트럴 천안의 견본주택은 충청남도 천안시 서북구 성정동 일원에 마련될 예정이다.