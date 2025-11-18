22일 오후 5시 세종문화회관 대극장에서 ‘Welcome to the Opera&Cine Music’ 글로벌오페라단 주최, 예술총감독 김수정 강혜정ㆍ길병민 등 최정상 성악가 출연 김수정 단장 “정성껏 마련…환대합니다”

[헤럴드경제=김영상 기자] “정성껏 마련한 오페라와 영화음악 무대, 모두들 환대합니다. 사람을 향한 진심을 음악으로 전하렵니다.”(김수정 글로벌오페라단 단장)

글로벌오페라단이 주최하고 (사)한국입양어린이합창단과 리음아트&컴퍼니가 주관하는 ‘2025 환대’(Welcome to the Opera & Cine Music)가 오는 22일(토) 오후 5시 세종문화회관 대극장에서 열린다.

매년 정기적으로 열리는 ‘환대’ 공연은 원래 해외입양인들을 환영하는 의미에서 출발했는데, 점차 공연 스펙트럼이 넓어지면서 국내 입양인들과 관객 모두를 환대하는 의미로 확대됐다. 이번 공연은 한국의 정서를 담은 가곡과 세계적으로 사랑받는 오페라 아리아, 그리고 영화음악이 함께 어우러져 관객에게 깊은 울림을 선사한다. 특히 영상과 색감, 다양한 오브제가 결합해 드라마틱한 퍼포먼스를 구현한다.

무대에는 영국 로열 오페라하우스에서 활약하며 ‘팬텀싱어’로도 사랑받은 베이스바리톤 길병민을 비롯해 국내 정상급 소프라노 강혜정, 김민지, 테너 윤정수 등 내로라하는 성악가들이 출동한다. 이들은 한국입양어린이합창단과 베하필하모닉오케스트라와 함께 무대를 빛낸다. 공연 총예술감독을 맡은 메조소프라노 김수정(글로벌오페라단 단장)은 직접 무대 위에도 오르며 지휘자 김봉미, 연출가 윤상호가 함께한다.

프로그램은 ▷구노의 오페라 ‘로미오와 줄리엣’ 중 ‘Je veux vivre(꿈속에 살고 싶어)’ ▷레하르의 오페레타 ‘쥬디타’ 중 ‘Meine Lippen, sie küssen so heiß(뜨겁게 입맞춤하는 나의 입술)’ 등의 아리아 ▷영화 ‘La Strada’, ‘시네마 천국’, ‘사운드 오브 뮤직’의 주요 OST 등 세계적인 명작과 함께 김효근의 ‘첫사랑’, ‘영원히 사랑해’, 윤학준의 ‘마중’ 등 한국가곡의 정서를 담은 곡들이 연주된다. 특히 새롭게 편곡된 ‘The Prayer’, ‘I Believe’, ‘걱정 말아요 그대’ 등 대중에게 매우 친숙한 곡들도 함께해 장르를 아우르는 다채로운 감동을 전한다.

세종문화회관과 놀티켓에서 입장권 예매 가능. 문의는 리음아트&컴퍼니로 하면 된다.

