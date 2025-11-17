[헤럴드경제(부천)=이홍석 기자]부천시가 그래픽아트 예술 분야 작가교류 활성화를 위한 업무협약을 체결했다. 협약은 2026년 한불수교 140주년을 기념해 추진됐다.

부천시는 지난 14일 주한프랑스대사관, 한국만화영상진흥원과 협약을 맺고 일러스트레이션, 만화, 그래픽노블 등 그래픽아트 전반에 걸친 국제 예술교류를 공동으로 추진한다.

시는 작가 모집과 선정, 창작활동 지원, 지역 커뮤니티와의 교류 등 전 과정에서 협력체계를 구축하고 문화예술 레지던시 운영의 새로운 모델을 마련할 계획이다.

내년 6월에는 프랑스 작가를 문화레지던스에 초청도 할 예정이다.

시는 한국만화영상진흥원이 보유한 인프라를 기반으로 그래픽아트 분야의 국제교류를 활성화하고 국제교류 시너지를 확대할 수 있을 것으로 보고 있다.

또한 이번 한·불 협력 레지던시가 그래픽아트를 중심으로 문화외교를 강화하고 창작·유통·교육이 선순환하는 국제 문화교류 플랫폼으로 자리매김할 것으로 기대하고 있다.

한편 시는 유네스코 문학창의도시 네트워크 일원으로서 프랑스 앙굴렘, 리옹 등 문학창의도시들과 활발히 교류하며 문학을 매개로 글로벌 문화협력을 꾸준히 확대해 왔다.