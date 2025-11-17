[헤럴드경제=박종일 선임기자]중랑구(구청장 류경기)는 지난 14일 오후 ‘2026 희망온돌 따뜻한 겨울나기’의 시작을 알리는 사랑의 열매 온도탑 제막식을 가졌다.

‘2026 희망온돌 따뜻한 겨울나기’는 주민이 성금·성품을 모아 이웃을 돕는 중랑구 대표 겨울나기 사업이다. 모금은 내년 2월 14일까지 진행되며, 목표액의 1%가 모일 때마다 사랑의 온도탑이 1도 상승한다.

제막식에는 류경기 중랑구청장과 서울사회복지공동모금회, 지역사회보장협의체 관계자 등 80여 명이 참석, 온도탑 제막과 기부 릴레이가 이어졌다. 녹색병원 장례식장(대표 조연호)이 올해 첫 기부자로 참여해 기부금 전달식을 진행했다.

류경기 중랑구청장은 “정성 어린 나눔이 모여 도움이 필요한 이웃에게 큰 힘이 된다”며 “구에서도 모든 가구가 따뜻한 겨울을 보낼 수 있도록 살피겠다”고 말했다.

지난해 추진한 ‘2025 희망온돌 따뜻한 겨울나기’ 사업은 목표액을 5.8% 초과한 19억400만 원을 모금, 성금 부문은 사업 시작 이래 최고액인 8 2000만 원을 달성했다.