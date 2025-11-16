[헤럴드경제=김성훈 기자] 볼리비아 축구 국가대표팀 골키퍼가 헤더슛을 시도하던 한국 대표팀 이재성의 머리가 골대에 부딪히지 않도록 손으로 막아주는 듯한 장면이 포착돼 찬사를 받고 있다.

16일 온라인 커뮤니티에는 지난 14일 대전월드컵경기장에서 열린 한국과 볼리비아의 평가전 당시 있었던 이 같은 모습이 화제가 되고 있다.

이재성은 전반 9분 손흥민이 코너킥을 올리자 상대 골을 향해 몸을 날리며 헤더슛을 시도했다. 볼리비아 골키퍼 기예르모 비스카라는 손끝으로 공을 걷어냈는데, 이재성은 흘러나오는 공을 밀어 넣으려고 바닥에 미끄러지며 다시 한번 머리를 내밀었다.

이 과정에서 이재성은 머리가 골대에 강하게 부딪힐 뻔했으나, 비스카라가 손으로 이재성의 머리를 밀어 속력을 줄여준 덕분에 큰 충격을 피했다.

축구 팬들은 비스카라의 스포츠맨십에 찬사를 보내고 있다. 누리꾼들은 “스포츠맨십을 넘어서 인간성이 존경스럽다”, “골키퍼 아니었으면 이재성 크게 다쳤을 수도 있었는데 감사하다”, “이 경기 최고의 선수” 등의 의견을 남겼다.

일각에서는 비스카라가 수비 과정에서 우연히 이재성의 머리에 손이 닿은 것 아니냐는 의심도 제기했으나, 결과적으로 비스카라 덕분에 이재성이 큰 부상을 피했다는 의견이 주를 이루고 있다.

한편 이 경기는 주장 손흥민의 선제골에 이어 조규성이 추가골을 넣으면서 한국이 2 대 0으로 승리했다.