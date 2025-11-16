㈜명륜당이 운영하는 숯불돼지갈비 프랜차이즈 명륜진사갈비가 대구·경북 지역 가맹점주들과 함께하는 기부릴레이를 진행했다고 16일 밝혔다.

이번 행사는 전국 550여 가맹점이 참여하는 ‘명륜진사갈비 기부릴레이’의 일환으로, 지역사회와 함께 상생의 가치를 실천하기 위해 마련됐다.

이날 현장에는 대구·경북 지역 가맹점주들과 본사 임직원이 함께해 사회공헌활동의 의미를 되새기고 나눔의 가치를 공유하는 자리가 마련됐다. 이번 행사는 점주들이 자발적으로 참여해 지역사회에 온기를 전한 뜻깊은 자리였다.

명륜진사갈비는 지난 9월부터 전국 주요 권역에서 가맹점주와 함께하는 기부바자회를 개최하며 상생의 가치를 실천해왔다. 각 지역에서 진행된 행사 모금액과 바자회 수익금 전액은 월드비전에 기부되어 자립준비청년을 위해 쓰인다.

행사에 참여한 대구 지역 한 점주는 “고객분들 덕분에 명륜진사갈비를 운영할 수 있었던 만큼, 이번 행사를 통해 받은 사랑을 다시 지역사회에 돌려드릴 수 있어 기쁘다”며 “이런 뜻깊은 활동이 꾸준히 이어지길 바란다”고 전했다.

명륜진사갈비 관계자는 “대구·경북 지역의 점주분들이 보여준 따뜻한 마음이 기부릴레이의 진정한 의미를 더했다”며 “앞으로도 본사와 가맹점이 함께 지역사회에 선한 영향력을 전하는 브랜드가 되겠다”고 밝혔다.