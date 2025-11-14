130만 크리에이터 회사원A와 협업 후 ‘완판’

[헤럴드경제=신현주 기자] LG생활건강은 뷰티 디바이스 브랜드 LG 프라엘의 신제품 ‘수퍼폼 써마샷 얼티밋(이하 프라엘 써마샷)’이 라이브 커머스(라방) 1시간 만에 동났다고 14일 밝혔다.

LG 프라엘 프라엘 써마샷은 지난달 29일부터 지난 11일까지 진행된 네이버 최대 온라인 쇼핑 행사인 ‘넾다세일’에 참가했다. 구독자 130만명을 보유한 인기 크리에이터 ‘회사원A’가 나서 지난 6일 프라엘 써마샷 라방을 진행했다.

프라엘 써마샷은 고주파(RF)와 일렉트로포레이션(EP) 동시 출력 기능을 갖춘 멀티 뷰티 기기다. 피부 속 광채를 사용 전보다 182% 개선하는 효과를 인체적용시험에서 확인했다.

회사원A는 라방에서 피부 광채 개선, 탄력 케어, 이중 턱 케어, 모공 수축 등 프라엘 써마샷의 다양한 기능을 직접 시연했다. 그는 “프라엘 써마샷은 디바이스계의 게임 체인저”라며 “멀티 디바이스인데도 여러 모드 하나하나 강력한 효과를 기대할 수 있다”고 언급했다.

이날 라방에 힘입어 프라엘 써마샷은 준비한 물량을 모두 소진하며 5억원 이상의 매출액을 기록했다. 동일 시간대 네이버 라방 가운데 구매순 기준으로 1위에 올랐다.

LG 프라엘 브랜드 관계자는 “LG생활건강이 LG 프라엘을 인수한 지난 6월 이후 브랜드 검색 양이 이전 대비 2배에 달할 만큼 제품에 관한 관심과 인기가 꾸준히 상승하고 있다”며 “동시다발적으로 나타나는 노화 징후에 대응할 수 있는 ‘올-커버 디바이스’의 제품력을 앞세워 차별적인 고객경험을 선도하겠다”고 강조했다.