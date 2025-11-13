[헤럴드경제=최원혁 기자] 2026학년도 대학수학능력시험(수능)이 치러진 13일, 한 온라인 커뮤니티에 옆자리 수험생이 점심 도시락으로 ‘피자’를 들고 왔다는 글을 올라와 온라인을 뜨겁게 달구고 있다.

이날 오전 한 온라인 커뮤니티에는 “시험장 왔는데 이사람 뭐임??”이라는 제목의 글이 올라왔다.

해당 게시물에는 수능 수험장으로 보이는 교실 사진과 함께 “피자냄새 끔찍하다”는 짧은 글이 붙었다.

사진 속에는 옆자리에 앉은 수험생이 점심 도시락으로 피자를 준비한 듯한 장면이 담겼다. 비닐봉지에 담긴 상자 속 음식이 실제로 피자인지는 확인되지 않았다.

이 게시물은 다른 온라인 커뮤니티로도 확산하며 더 큰 관심을 모았다.

누리꾼들은 “냄새로 멘탈공격”, “저거 냄새로 경쟁자들 탈락시키겠다는 거 아니냐” 등의 반응을 보였다.

반면 과거 사진이 다시 돌고 있는 것 같다는 지적도 나왔다. 실제로 댓글에는 “이미지 검색해 보니 2021년도 게시글이 바로 나온다”, “실시간: 6년 전” 등의 댓글이 달리기도 했다.

한편 수능 시험장에는 휴대전화와 스마트워치를 포함한 각종 스마트기기, 태블릿PC, 통신(블루투스) 기능이 있는 이어폰, 전자담배 등 모든 전자기기를 가지고 갈 수 없다.

시계도 아날로그 시계만 휴대할 수 있다. 시험 때 사용할 시계에 결제·통신 기능과 전자식 화면 표시기가 모두 없는지 한 번 더 살펴보는 게 좋다.

반입 금지 물품을 가지고 있다면 1교시 시작 전까지 감독관에게 제출해야 한다. 수험생의 인지 여부와 관계없이 전자기기를 소지한 게 발각되면 부정행위로 처리돼 올해 시험은 무효가 된다.