K-ICS 193%로 업계 최고 수준 건전성 기록

[헤럴드경제=서지연 기자] 삼성생명은 3분기 누적 순이익이 2조2320억원으로 전년 동기(2조1659억원) 대비 3.1% 증가했다고 13일 밝혔다.

3분기 당기순이익 또한 전년 동기(6736억) 대비 7.3% 증가한 7230억원을 기록하며 안정적인 성장세를 이어갔다.

같은 기간 누적 매출액은 26조8075억원으로 작년 3분기(22조7596억원) 보다 17.8% 크게 상승했다. 이에 따라 영업이익도 2조4481억원에서 올해 2조4852억원까지 개선됐다.

3분기 누적 건강 신계약 CSM(보험계약마진)은 1조7517억원으로 전년 동기 대비 23.9% 증가했다. 기말 CSM은 연초(12조9000억원) 대비 8.9% 증가한 14조원을 확보해 생보업계 최고 수준을 유지했다.

이는 건강 상품 라인업을 확대해 순수 보장성 중심 상품경쟁력을 제고한 결과다. 건강 신계약 마진도 전년 동기 대비 0.2배 증가한 16.8배를 기록하며 수익성이 개선됐다.

9월말 기준 전속설계사(4만2096명)와 GA 가동지사(3939개) 수도 꾸준히 증가하며 채널 균형 성장을 이어가고 있다. 자본건전성을 가늠할 수 있는 K-ICS비율은 193%로 안정적인 수준을 유지하고 있다.