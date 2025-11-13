[헤럴드경제=최원혁 기자] 혼성그룹 ‘코요태’ 멤버 김종민과 빽가가 신지의 예비신랑 문원에게 짓궂은 농담 공세를 펼쳤다.

12일 신지는 자신의 유튜브 채널 ‘어떠신지?!?’에 ‘다시 만났습니다’라는 제목의 영상을 올렸다.

영상에서 신지와 문원은 신혼집에 김종민과 빽가를 초대해 직접 준비한 음식을 대접하며 대화를 나눴다.

신혼집을 둘러본 김종민과 빽가는 “신지야, 너 성공했다” “돈 벌어서 다 여기 썼구나”라며 감탄했다.

대화를 나누던 중 문원은 “(신지가) 나한테 엄청 짠돌이라고 그런다”고 토로했다. 이에 빽가는 문원을 향해 “네 돈 안 쓰고 신지 돈만 쓰냐”고 말했고, 김종민도 “우리가 지켜보고 있다”고 맞장구쳤다.

당황한 문원은 “아니요, 아니요 절대”라고 당황해했고 김종민은 “우리 매의 눈으로 본다”며 장난쳤다. 빽가는 신지에게 “너 금고 비밀번호 (문원에게) 알려주지 마라”며 “우리 팀 건드리면 다 죽어”라고 경고해 웃음을 자아냈다.

신지는 지난 6월 7살 연하 가수 문원과의 결혼을 발표했다. 두 사람은 내년 결혼식을 올릴 예정이다.

문원의 과거 결혼 이력과 딸이 있다는 사실이 알려지면서 화제가 됐다. 당시 신지는 “여러분들께서 보내주신 관심과 우려의 말씀들을 충분히 이해하고 있다. 고민하고 더 살피도록 하겠다”고 밝혔다.