125명의 의료인 마음 모아 1,250만원 전달… 지역 복지와 청소년 지원에 힘 보태

[헤럴드경제(대구·경북)=김성권 기자] 경북 봉화군에 따뜻한 나눔의 손길이 전해졌다.

지난 11일, 안동병원 진료과장 125명이 ‘봉화군 고향 사랑기부금’으로 총 1,250만원을 기탁하며 지역사회에 사랑을 나눴다.

이번 기부는 안동병원 진료과장들이 매년 경북 시·군과 함께 이어오고 있는 ‘지역과 함께 마음을 나누는 기부 실천’으로 이어지고 있다. 2023년 예천군(1,100만원), 2024년 영양군(1,250만원)에 이어 세 번째로 진행됐다.

안동병원 관계자는 “봉화군은 청정한 자연과 정이 넘치는 고장으로, 의료인으로서의 사명을 넘어 상생과 나눔의 의미를 되새기며 기부를 결심했다”며 “이번 기부가 지역 복지와 청소년 지원, 문화 진흥 등 다양한 공익사업에 보탬이 되길 바란다”고 전했다.

박현국 봉화군수는 “안동병원 진료과장들의 따뜻한 마음에 깊이 감사드린다”며 “기탁해주신 고향사랑기부금은 봉화군의 복지 증진과 지역 발전을 위해 소중히 사용하겠다”고 화답했다.

봉화군은 앞으로도 민간단체와 기관, 기업 등과 손잡고 작지만 지속 가능한 나눔 문화를 확산하며, 지역사회에 따뜻한 온기를 전해 나갈 계획이다.