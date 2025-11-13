[헤럴드경제(대구)=김병진 기자]대구시와 경북도가 후원하고 (사)재대구경북도민회가 주최하는 ‘2025 대구·경북 농특산물 상생장터 화합 한마당’이 온느 14일부터 16일까지 3일간 두류공원 인라인스케이트장에서 열린다.

13일 대구시에 따르면 이번 행사는 우수 농산물 생산지인 경북과 소비지인 대구 간의 한뿌리 상생 협력을 강화하고 농산물 소비를 촉진하기 위해 마련됐다.

대구시 4개 구·군(동·북, 달성, 군위)과 경북도 22개 시·군 농가가 참여해 우수한 농특산물을 소개하고 판매한다.

직거래 장터에서는 사과, 샤인머스캣, 고구마, 표고버섯, 인삼, 오징어, 미역 등 다양한 농수산물과 된장, 청국장, 흑염소 엑기스, 젓갈, 커피 등 다양한 가공식품도 구입할 수 있다.

또 각 지역 향토 가수들의 문화 공연과 관객참여 노래자랑, 농산물 경매 등 다양한 볼거리와 즐길 거리도 제공한다.

홍성주 대구시 경제부시장은 “대구경북 민·군 통합공항 건설, 취수원 이전 등 대구·경북이 본격적인 상생 협력의 길로 나아가고 있는 지금 긴밀한 협력이 무엇보다 중요한 시기”라며 “많은 시민들이 행사장을 찾아 좋은 농산물을 구매하고 대구·경북의 상생발전이 더욱 굳건히 뿌리내리기를 바란다”고 말했다.