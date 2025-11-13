[헤럴드경제=도현정 기자]프랑스의 나폴레옹 보나파르트 1세 황제가 자신의 마지막 전투였던 워털루 전투 도중 잃어버린 다이아몬드 브로치가 약 52억원에 팔렸다.

AP통신은 12일(현지시간) 스위스 제네바에서 열린 소더비 경매에서 나폴레옹 브로치가 낙찰가 285만스위스프랑(약 52억5000만원)에 낙찰됐다고 보도했다. 수수료 등을 포함하면 총 금액이 350만스위스프랑(약 64억5000만원)을 넘는다.

이 브로치는 13캐럿이 넘는 다이아몬드를 커팅된 다이아몬드 조각들이 둘러싼 모양이다. 나폴레옹은 황제로서의 마지막 전투로 기록된 1815년 워털루 전투에서 영국·프로이센 연합군에 밀려 퇴각하다 이 브로치를 마차 안에 남겼다. 나폴레옹은 워털루 전투에서 완패한 뒤 대서양 세인트헬레나섬에 유배됐고, 그곳에서 세상을 떠났다.

프로이센의 호엔촐레른 왕가는 워털루 전투 이후 이 보석을 가보로 삼았다. 소더비는 개인 수집가가 이 브로치를 구매했다고만 밝혔다.

경매에는 나폴레옹이 1804년 황제 대관식 때 찬 132캐럿 넘는 녹색 베릴(에메랄드)도 나왔다. 이 에메랄드는 83만8000 스위스프랑(약 15억4000만원)에 낙찰됐다.

한편, 이날 경매는 나폴레옹의 유품으로 역사성을 지닌데다 지난달 프랑스 루브르 박물관에 전시됐던 나폴레옹 보석이 도난당한 일이 생겨 더 주목받았다. 프랑스 당국은 도난당한 보석류의 가치를 8800만유로(약 1500억원)로 추산했다.