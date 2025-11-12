“생명을 살리는 기술을 익히고 습득하는 것 정말 중요”

[헤럴드경제=박준환 기자]구리시(시장 백경현)는 공직자들의 응급상황 대처 능력을 높이기 위해 심폐소생술 교육을 확대해 실시하고 있다고 12일 밝혔다. 이는 현장에서의 신속한 초기 대응이 생명을 구하는 데 가장 중요하다는 인식을 반영한 것이다.

김은주 구리시보건소장은 최근 공직자 교육에 직접 참여한 뒤 “생명을 살리는 기술을 익히고 습득하는 것이 정말 중요하고 절실한 일임을 다시 한번 깨달았다”며, “저를 포함한 모든 공직자가 ‘최초 목격자이자 초기 대응자’가 되어 생명을 살리는 구명 시간 4분을 지켜낼 수 있다면, 우리 구리 시민의 생명 안전망을 튼튼하게 만드는 초석이 될 것”이라고 했다.

백경현 시장은 ‘직원의 응급 대응 역량 강화 중요성’을 강조하며 전 직원 교육 검토를 지시했고, 이에 따라 구리시보건소는 공직자 교육을 기존 연 6회에서 20회로 대폭 확대하여 추진했다.

그 결과, 교육 참여 공직자는 전년도 128명에서 약 2.5배 증가한 314명이 심폐소생술 교육을 이수했다. 구리시는 앞으로 전 직원이 2년마다 반복 교육을 받도록 할 계획이다.

교육에 참여한 공직자들을 대상으로 벌인 설문 결과고 매우 긍정적으로 ▷교육 만족도는 96%가 ‘매우 만족’ ▷교육 후 응급상황 시 99%가 ‘응급조치를 할 수 있다’고 응답했다.

백경현 시장은 “구리시 공직자 심폐소생술 교육을 통하여 시 전체의 응급 대응 역량이 한 단계 높아졌다고 확신한다”며, “시민 안전에 긍정적인 영향을 줄 것으로 기대한다”고 밝혔다.

구리시는 앞으로도 시민 대상 응급처치 교육과 더불어 공직자들의 실질적인 응급 대응 능력을 지속적으로 향상해 안전하고 행복한 구리시를 만들어 나갈 계획이다.