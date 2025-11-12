- 삼성 효과로 지역 부동산 가격, 수원·화성 5년 새 20%이상 올라

- 삼성전자 평택캠퍼스 인근 부동산 5년 사이 3.3%밖에 안올라…오를 여지 충분

- 브레인시티 비스타동원, 삼성 평택캠퍼스와 인접한 입지서 분양 중

삼성전자의 반도체 평택캠퍼스에 대한 추가 투자가 가시화되면서 ‘삼성 효과’에 대한 기대감이 높아지고 있다.

이른바 ‘삼성 벨트’로 불리는 수도권 남부 경부선 축, 즉 강남–수원–화성–평택–천안 일대는 삼성 계열사의 본사 및 생산기지가 대거 포진해 있는 지역으로, 투자 유입 시 고용·교통·정주 여건 등 전반적인 생활 인프라가 빠르게 개선되는 것이 특징이다.

이러한 삼성 효과는 과거 수원 광교와 화성 동탄 등지에서 이미 입증된 바 있다. 삼성전자 수원사업장이 인근에 위치한 광교는 경기 남부의 핵심 행정·주거지로 부상했다. 또한 삼성전자 화성사업장이 인접한 동탄의 경우 실제 임직원 수요 유입과 함께 주거지 가치가 급상승한 대표 사례로 꼽힌다.

이처럼 삼성 계열사가 위치한 지역의 아파트 가격은 크게 오른 것으로 확인됐다. 부동산R114에 따르면 삼성전자 수원캠퍼스 인근에 위치한 수원시 망포동의 경우 지난 9월 기준 3.3㎡당 아파트 평균매매가는 2051만 원으로 확인됐다. 이는 5년 전(1639만 원)에 비해 25% 이상 오른 셈이다. 삼성전자 화성캠퍼스가 주변에 있는 화성시 반송동의 경우 9월 3.3㎡당 아파트 평균매매가는 2056만 원으로 조사됐는데 2020년 9월(1647만 원)대비 24.8% 상승했다.

이외에도 삼성전자 천안캠퍼스 인접해 있는 천안시 성성동 역시 9월 3.3㎡당 아파트 평균매매가는 1654만 원으로 5년 사이 8.5% 오른 것으로 조사됐다.

반면, 삼성전자 평택캠퍼스가 인접한 평택시 장안동의 경우 3.3㎡당 아파트 평균매매가는 지난 5년간 3.3%밖에 오르지 않았다. 타 지역이 삼성 효과에 따른 수혜를 누린 것에 비해 평택은 그동안 수혜를 누리지 못한 것이다. 이로 인해 삼성 벨트 인근 부동산 중 가장 저평가 된 셈이다.

최근 삼성전자가 세계 최대 반도체 생산 단지인 평택캠퍼스 내 5공장(P5) 건설을 재개하기 위한 사전 작업에 속도를 내면서, 평택이 ‘삼성 효과’의 중심축으로 다시 한번 많은 분들의 관심을 받고 있다.

삼성 평택캠퍼스는 약 289만㎡에 달하는 부지 위에 총 6개 공장 건립이 예정돼 있으며, 현재 4공장 일부까지 가동 중이다. 향후 가동될 예정인 5공장에는 10나노급 6세대(1c) D램 공정이 도입될 예정이며, 삼성전자는 1c 공정을 활용해 6세대 제품인 HBM4에 탑재되는 D램을 양산할 계획이다. 뿐만 아니라 공사가 미뤄졌던 4공장의 나머지 생산 라인 건설도 공사 재개를 진행하고 있는 것으로 알려졌다.

이와 같은 고도화된 반도체 공정이 본격 가동되면 수 천명의 고급 기술 인력과 협력업체 유입이 예상되며, 이에 따른 주거 수요 확대, 생활 인프라 구축, 지역 경제 활성화 등의 직접적 효과가 기대된다.

업계 한 관계자는 “삼성의 투자는 단순한 산업 확장을 넘어, 해당 지역의 자산 가치와 정주 여건 전반을 끌어올리는 촉매제 역할을 한다”라며 “현재 평택은 수도권 내에서 보기 드물게 산업 성장과 부동산 가치 상승이 동시에 예고된 지역인 만큼, 실수요자는 물론 투자자들에게도 기회의 땅이 될 수 있어 눈여겨볼 필요가 있겠다”고 전했다.

이러한 흐름 속에서 동원개발이 ‘브레인시티 비스타동원’을 삼성 평택캠퍼스와 인접한 입지에서 선보이고 있어 이목을 집중시키고 있다.

브레인시티 비스타동원은 경기도 평택시 브레인시티 공동주택 4블록에 들어서며 ▲59㎡ 283가구 ▲84㎡A 279가구 ▲84㎡B 468가구 ▲84㎡C 192가구 ▲106㎡ 378가구로 구성된다.

브레인시티 비스타동원은 총 1,600가구 대단지에 걸맞은 수준 높은 커뮤니티를 제공할 예정이다. 익스클루시브 웰니스센터(다목적 체육관)는 지역 최대규모로 마련될 예정이며, PT룸, GX룸, 골프연습장을 갖춰 입주민의 건강한 생활을 지원한다. 다양한 여가활동과 취미를 즐길 수 있는 작은도서관, 카페테리아, 맘스/키즈룸도 갖출 계획이다.

조경은 국내 최고 브랜드 에버스케이프와 협업해 ‘비스타 레거시 가든(Vista Legacy Garden)’이라는 이름으로 조성된다. 수경시설(바닥분수,폰드), 소나무 및 대형목 식재로 단지 품격을 높이고, 티하우스, 맘스스테이션, 테마놀이터 등 가족 단위 입주민을 위한 차별화된 공간을 마련했다.

특히 에버랜드 테마놀이터를 도입해 아이들의 상상력과 놀이 경험을 극대화하고, 단지 곳곳에 왕벚나무길, 단풍나무숲 등 다양한 테마 숲을 조성해 힐링과 휴식 공간을 완성했다.

또한 남향위주의 배치와, 넓은 동간거리를 확보해 모든 세대에 안전한 프라이버시와 풍부한 일조량 쾌적한 채광을 누릴 수 있도록 설계했으며, 친환경적이고 안전한 인덕션과 유럽형 고급 마감재를 도입해 입주민의 안전과 품격을 고려했다.

브레인시티 비스타동원은 교육여건도 우수하다. 단지 앞 중학교(예정)를 비롯해 도일2초(예정), 평안초(예정)가 도보권에 위치하며 유치원과 고등학교도 단지 주변에 신설될 예정이라 유치원부터 고등학교까지 안전한 통학여건이 마련될 전망이다.

또한 홈플러스·이마트·코스트코, 아주대병원 의료복합타운(예정) 등 생활 편의시설도 가까워 편리하게 이용이 가능하다.

더불어 SRT·1호선 평택지제역, 송탄IC, 경부고속도로 등 광역 교통망을 통해 평택과 인근 도시로의 이동이 편리하며 삼성전자 평택캠퍼스와 송탄·칠괴 산업단지 등과 인접해 직주근접성도 갖췄다.

한편, 브레인시티 비스타동원은 1975년 창립 이래 전국에 8만8천여 가구를 공급하며 50년간 신뢰를 쌓아온 1군 종합건설기업 동원개발이 시공을 맡아 차별화된 상품성과 브랜드 프리미엄도 더해질 예정이다.

브레인시티 비스타동원 견본주택은 경기도 평택시 죽백동 일원에 위치한다.