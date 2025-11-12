빅테크 잇딴 대규모 투자에 ‘AI버블론’ 우려 채권 발행에서도 미 국채 대비 스프레드 상승 채권 시장서도 리스크 우려 높아진다는 분석

[헤럴드경제=도현정 기자]최근 몇 주간 글로벌 빅테크들이 채권 발행에서 몇 주간 타격을 입으면서 ‘인공지능(AI) 버블론’에 대한 불안감이 채권 시장으로까지 확산되는 모습이다.

11일(현지시간) 파이낸셜 타임스(FT)는 투자은행(IB) 뱅크 오브 아메리카의 데이터를 인용해 투자자들이 미 국채 대비 해당 채권 매입 시 요구하는 수익률 프리미엄(스프레드)가 0.78%포인트까지 상승했다고 보도했다. 이 스프레드는 지난 9월 0.5%포인트에서 상승한 것으로, 도널드 트럼프 미국 대통령이 지난 4월 백악관 로즈가든에서 관세 계획을 발표하며 시장을 불확실성에 몰아넣었던 것 이후 최고치다.

FT는 이처럼 스프레드가 확대된 것은 빅테크들이 AI 인프라 투자를 조달하기 위해 채권 시장에 의존하는 방식에 대해 투자자들이 우려를 보내는 것이라 분석했다.

JP모건은 지난 10일(현지시간) 빅테크들의 AI 인프라 구축에 5조(약 7250조)달러 이상이 소요될 것이라며 “모든 공공 자본 시장은 물론 사모 신용, 대체 자본 제공자, 심지어 정부의 참여까지 필요할 것”이라 전망했다.

시장의 우려와는 상관없이 구글, 아마존, 마이크로소프트, 메타는 올해 3500억달러(약 507조5000억원) 이상을 지출한 데 이어, 2026년에는 데이터센터에 4000억달러(약 580조원) 이상을 투자하겠다는 계획이다.

빅테크들은 현금 동원력이 충분하지만, AI 인프라 확장에 공격적으로 나서면서 채권 발행에도 거침없다. JP모건은 “하이퍼스케일러(거대 규모의 기술기업)들은 총 3500억 달러 규모의 유동 현금과 투자를 보유하고 있으며, 2026년에는 약 7250억달러(약 1051조원)의 영업 현금 흐름을 창출할 것으로 예상된다”라며 “그럼에도 불구하고 이 우량 발행사들로부터 상당한 규모의 신규 부채 공급이 신용 시장으로 유입되고 있다”고 설명했다.

실제 최근 몇 주간 메타, 알파벳, 오라클은 시장에서 초대형 채권 발행(blockbuster debt packages)을 단행했다. 이 중 일부는 만기가 40년에 달했다. 국채에 버금갈 정도의 만기다.

메타는 지난달 루이지애나주 하이페리온 데이터센터 개발 자금을 조달하기 위해 핌코, 블루 아울 캐피털 등 투자자들과 270억달러(약 39조원) 규모의 사모 부채 계약을 체결했다. 또한 10월 말에는 300억 달러(약 43조5000억원)의 채권을 추가로 발행했다. 이는 2023년 이후 가장 큰 규모의 회사채 발행이었다.

구글의 모기업인 알파벳은 이달 초 250억달러(약 36조2500억원) 규모의 채권을 발행했다. 오라클은 지난 9월 텍사스주 애빌린에 위치한 오픈AI의 스타게이트(Stargate) 데이터센터 등 인프라 임대 자금을 조달하기 위해 180억달러(약 26조원)의 채권을 발행했다.

전문가들은 최근 몇 달간 오라클이 특히 채권 말행에서 타격을 입었다고 지적했다. FT가 최근 채권 발행 이전에 거래되던 오라클 부채를 추적한 지수에 따르면, 지난 9월 중순 이후 이 지수는 거의 5% 하락했다. 미국 우량 기술주 채권을 주로 담당하는 아이스 데이터 서비스의 바스켓은 같은 기간 약 1% 하락했다.

블룸버그 데이터에 따르면 오라클의 장기 부채는 약 960억달러(약 139조2000억원)에 달한다. 오라클은 챗GPT 개발사인 오픈AI에 컴퓨팅 파워를 임대하는 계약을 체결하며 부채를 급격히 늘려왔다. 오라클은 공격적인 투자를 기반으로 향후 5년간 3000억달러(약 435조원)의 수익을 창출할 것이라 장담했지만, 신용평가사 무디스는 소수의 AI 기업과 체결한 대규모 약정에 의존하는데 따른 위험을 경고했다. 수익 창출 파이프라인이 다양하지 않다는 것이다.

투자자들이 AI버블의 리스크를 고려하는 입장으로 기울면서, 소규모 기업들도 타격을 입기 시작했다. 데이터센터 운영업체 코어위브는 지난 2주 동안 주가가 20% 이상 하락하면서 부채 불이행(디폴트) 위험을 헤지하는 비용도 급등했다. LSEG 데이터에 따르면 이 그룹의 5년 만기 신용부도스와프(CDS)는 지난달 초 350bp(1bp=0.01%포인트)미만에서 505bp로 급등했다. CDS는 채권 발행 기업이 부도가 나면 원금을 돌려받을 수 있도록 하는 신용 파생상품으로, 채권 보유자와 제3의 금융회사가 거래한다. CDS가 급등했다는 것은 발행 기업의 신용 위험도가 높아졌다는 뜻이다.

일각에서는 대규모 발행이 이어지다보니 빅테크들의 채권 가격이 하락하는 것은 자연스러운 일이라 주장했다. 베스포크 인베스트먼트 그룹의 거시 전략가 조지 피어크스는 “시장이 여전히 증분 위험(특정 변화로 인해 추가적으로 발생하는 위험)을 가격에 반영하고 있는 한, 이는 좋은 신호”라 말했다. 그는 이어 “내가 걱정하는 것(버블)은 공급이 늘어났는데도 매도세가 아닌 랠리(매입하려는 움직임)가 펼쳐지는 것”이라며 “우리는 AI를 위한 이 부채 사이클에서 아직 초반 이닝에 불과하다”고 덧붙였다.