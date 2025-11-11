의미 기반 검색과 오타 보정 기능으로 편리성 높여

[헤럴드경제(부산)=이주현 기자] BNK부산은행은 11일 ‘한 번의 검색으로 더 깊고 넓게’라는 비전 아래 ‘모바일뱅킹 통합검색’ 기능을 전면 개편했다고 밝혔다.

이번 개편으로 새롭게 선보인 검색 서비스는 메뉴, 금융상품, 이벤트, 지점·ATM 위치, 각종 증명서 등 다양한 콘텐츠를 한눈에 확인할 수 있는 통합검색 결과 화면을 구현했다.

또한 검색창 입력 단계에서 자동완성 및 오타 보정 기능을 적용해 사용자가 보다 정확하고 신속하게 원하는 정보를 찾을 수 있도록 개선했다.

특히 인기검색어·최근검색어·연관검색어 제안 기능을 도입해 접근성과 확장성을 강화했다. 여기에 ‘알림함 검색’ 기능을 추가해 고객이 받은 알림 메시지 내에서도 필요한 정보를 손쉽게 찾을 수 있도록 했다.

또 고객이 상품명이나 메뉴를 정확히 기억하지 못하더라도 입력한 단어의 의미를 인식해 관련 서비스를 자동 안내하는 ‘의미 기반 검색 기능’이 도입됐다. 예를 들어 ‘학원비’를 입력하면 ‘모락(교육금융서비스)’ 서비스가 자동으로 안내되는 방식이다.

BNK부산은행 이주형 디지털금융그룹장은 “이번 개편은 고객이 어떤 단어를 입력하더라도 원하는 서비스를 바로 찾을 수 있도록 설계한 것이 가장 큰 변화”라며 “앞으로도 검색 품질을 지속적으로 고도화해 모바일뱅킹 이용 경험의 완성도를 높여 나가겠다”고 말했다.

부산은행은 이번 개편을 계기로 지속적인 검색 품질 관리 체계를 구축하고 향후 맞춤형 추천 검색과 개인화 금융정보 제공 서비스를 순차적으로 확대해 나갈 계획이다.