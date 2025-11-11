2008년 7월 김포~제주 노선 첫 취항 국내선 약 5610만명, 국제선 약 4390만명 “한 차원 높은 항공사로 도약할 것”

[헤럴드경제=서재근 기자] 진에어가 창립 이후 누적 탑승객 1억명을 돌파했다고 11일 밝혔다. 이는 2008년 7월 김포~제주 노선 첫 취항 이후 약 17년 4개월 만의 성과다.

국토교통부 항공정보포털시스템에 따르면 2025년 10월까지 진에어의 국내선 및 국제선 누적 탑승객은 약 9994만명으로 올해 11월 초 기준 자체 집계 결과 전체 탑승객 1억명을 넘어섰다는 게 진에어 측의 설명이다. 1억명의 누적 탑승객 중 국내선은 약 5610만명, 국제선은 약 4390만명이 진에어를 이용했다.

진에어는 지난 2008년 7월 김포~제주 국내선, 2009년 12월 인천~방콕 국제선 첫 운항을 시작해 취항 초기부터 최상의 안전과 서비스 구현, 전략적 공급 운영 및 노선 다변화 등을 추진해 왔다.

특히, 팬데믹 이후에는 신규 항공기를 도입하고 신규 취항 및 증편을 통해 다양한 지역으로 운항 범위를 넓혀왔다. 현재 진에어는 15개 국내선과 더불어 일본, 동남아, 괌, 중화권 등 32개 국제선을 운영하고 있으며, 인천발 미야코지마, 이시가키지마, 기타큐슈 및 부산발 클락 노선은 진에어 단독으로 운항하고 있다.

효율적인 경영의 결과로 진에어는 2023년에는 역대 최대 영업이익 1822억원을 기록하였으며, 2024년에는 역대 최대 매출액 1조4613억원을 달성하는 등 재무적 성과를 거뒀다.