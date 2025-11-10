천사들의 건강한 땀과 웃음 1004명 모집, 조기 마감돼 김경일 파주시장 코스 완주

2025 파주어린이 마라톤대회가 지난 8일 파주시 운정호수공원 일대에서 성황리에 개최됐다.

‘1년 365일 어린이가 건강한 세상 만들기 프로젝트’를 주제로 열린 이번 마라톤대회는 미래세대 어린이들이 건강하고 훌륭한 인재로 성장할 수 있도록 인내와 끈기를 함양시키고 신체‧마음건강 증진의 계기를 마련코자 기획됐다.

행사장 3.65km에 걸쳐 조성된 코스에는 파주시 관내 초등학생과 다문화가정, 국내 거주 외국인 자녀 등이 참여해 지속가능한 생활체육으로 스포츠를 통해 사회통합에도 기여했다.

어린이 마라톤 참가자 1004명을 선착순 모집한 온라인 홈페이지가 일찌감치 마감될 정도로 참여 열기가 뜨거웠다.

엄마, 아빠와 함께 마라톤에 참여한 강예준(봉일천초6) 어린이는 “가족들과 신나게 달릴 수 있고, 참가상품도 받게 되어 즐거웠다”며 “앞으로 마라톤 행사에 계속 참여하겠다”고 말했다.

친구들과 함께 참여한 문지성(산대초4) 어린이는 “신나게 달리고, 맛있는 음식도 먹고, 너무너무 즐거운 하루였다”며 “달리기를 자주해서 건강한 어린이가 되겠다”고 말했다.

이날 어린이들과 함께 코스를 완주한 김경일 파주시장은 “파주 어린이들이 몸과 마음이 건강한 미래세대의 주역으로 자라나길 바란다”며 “파주시가 미래세대 어린이들이 행복하고 건강하게 자라날 수 있도록 모든 지원을 아끼지 않겠다”고 강조했다.

한편, 이날 마라톤대회는 한국어린이문화원 주최, 파주시와 파주시체육회 후원으로 개최됐다.