▶ 단순한 역은 옛말, GTX-D·반도체선 품고 미래 교통 요충지로 ‘대변신’ 앞둔 이천역

▶ 비규제, 후분양에 분상제… 12월 분양 ‘이천 중리 B3블록 금성백조 예미지’ 기대 고조

최근 경강선 ‘이천역’을 바라보는 수요자들의 시선이 사뭇 다르다. 흔히 많은 이들에게 이천역이라고 하면 단순하게 경강선 지하철역 아니냐는 평가를 받기 십상이다.

그러나 부동산에 대해 조금이라도 눈이 트인 이들이라면 금세 GTX-D(예정), 반도체선(계획) 등 호재를 떠올릴지 모른다. 그만큼 이천역은 다른 역과 달리 단순한 역 그 이상의 의미를 가져다주는 곳이다.

이천역은 지난 2016년 개통돼 햇수로 개통 10년에 이른 데다가 하루 이용객 수(승, 하차 합계)만 6,259명(9월 30일, 서울열린데이터광장 기준)에 이를 정도로 경기 광주, 판교 등을 연결하는 경기 남부 핵심 지하철역으로 손꼽힌다.

향후 이천역에는 현재의 경강선 노선을 비롯해 GTX-D(예정), 반도체선(계획)이 다니게 되는 트리플 교통망을 형성해 이용객이 기하급수적으로 늘어날 전망이다. GTX-D(예정)를 이용하게 되면 삼성역은 물론 각 GTX 노선으로 갈아타 주요 지역 이동이 수월해진다. 또 반도체선(계획)이 생기면 용인 남사 반도체 국가산단(예정), 원삼 반도체 클러스터(예정) 등으로의 이동은 물론 동탄역을 오고 가기에 편리해진다.

이미 지역 내에서도 다양한 생활 인프라가 밀집돼 있어 주거 선호 지역이기도 한 이곳이 다양한 교통호재까지 등에 업고 있으니, 그 위상은 더욱 견고해질 것으로 예상된다.

현재 이천역 일원에는 많은 건설사들의 다양한 브랜드 아파트가 공급됐는데, 오는 12월 신규 분양을 예고한 금성백조의 ‘이천 중리 B3블록 금성백조 예미지’에 대한 관심이 수요자들의 입에 오르는 것도 바로 이러한 이유 때문이다.

‘이천 중리 B3블록 금성백조 예미지’는 경강선 이천역과 불과 약 1km 거리의 입지를 자랑하며, 미래 트리플 교통망의 직접적인 수혜를 고스란히 흡수할 핵심 주거지로 일찌감치 기대를 모으고 있다.

특히 ‘이천 중리 B3블록 금성백조 예미지’의 경우 2026년 입주가 예정된 선시공 후분양 방식으로 공급되는 단지인 만큼 이러한 효과를 이른 시일 내에 누릴 수 있다. 또한 분양가 상한제의 적용으로 주변 시세 대비 합리적인 수준의 분양가로 내 집 마련을 할 수 있다는 점에서 수요자들의 관심이 높다.

나아가, 수도권 37개 지역이 10.15 부동산 대책으로 인해 규제 지역으로 지정된 것과 달리 이 단지는 비규제 지역에 들어서는 단지라는 점도 메리트로 손꼽힌다.

대단지에 핵심 입지 선점한 브랜드 아파트 금성백조가 12월 선보일 예정인 ‘이천 중리 B3블록 금성백조 예미지’는 경강선 이천역 인근 이천 중리택지지구 B3블록에 지하 2층~지상 최고 20층, 총 12개 동 규모로 전용면적 59㎡와 84㎡ 총 1,009가구 규모로 조성되는 대단지 아파트다.

평택 고덕, 화성 비봉, 동탄 등 주요 지역에서 선호도가 높은 ‘예미지’ 브랜드만의 특화설계가 적용되는 이 단지는 전 가구가 남향 위주로 배치되며 판상형 구조를 통해 채광과 통풍을 극대화했다. 타입에 따라 알파룸, 팬트리, 드레스룸 등 실용적인 수납공간과 주방 동선의 최적화를 적용한 특화설계가 대거 반영된다.

단지 주변에는 다양한 생활 인프라가 갖춰져 있어, 당장 실제 거주하기에도 부족함이 없다. 가까이에 이천시청, 이천경찰서, 이천세무서 등을 비롯한 행정타운이 밀집해 있고 단지 기준 도보 10분 거리에는 중리택지지구 내 상업시설을 오고 갈 수 있다. 대형마트와 관고전통시장, CGV, 경기도의료원 이천병원 등의 생활 편의시설까지 이용이 수월하다.

‘초품아’ 입지로 단지 바로 앞에 중리초등학교(2026년 3월 개교 예정)가 있다. 차량 10분 이내 거리에는 이천중, 이천제일고와 반도체 특화 교육과정 중심의 이천과학고등학교(2030년 3월 개교 예정) 등 학군이 형성돼 있고, 학원가도 이용할 수 있다.

경강선 이천역을 이용해 판교, 강남 등으로 이동할 수 있고 정류장이 도보 거리에 있어 강남(3401번), 잠실(G2100번) 방면 버스 이동도 편리하다. SK하이닉스 이천캠퍼스가 단지에서 약 15분대(차량 이동 기준) 그리고 OB맥주 이천공장(약 10분대) 등 대기업 생산 시설로 이동도 편리한 출퇴근 여건을 자랑한다.

12월 본격 분양을 예고한 ‘이천 중리 B3블록 금성백조 예미지’의 견본주택은 경기도 이천시 증포동 일원에 조성될 예정이다.

관련 자세한 정보는 홈페이지 또는 문의전화로 확인할 수 있다.