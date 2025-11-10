정부의 10.15 부동산 대책(주택시장 안정화 대책)이 시장을 뒤흔들었지만, 모든 부동산 상품이 동일한 충격을 받은 것은 아니다. 주로 주택 시장의 과열을 잠재우고 갭투자를 봉쇄하는 데 초점을 맞춘 이번 대책의 칼날에서 비켜나간 부동산 상품은 어떤게 있을까?

10.15 부동산 대책 영향은? 이번 대책의 본질은 투기 심리를 억제하고 실수요자 보호를 강화하는 주거 시장 안정화에 있다. 투기과열지구 및 조정대상지역 확대, 대출 및 세금 규제 강화 등 대부분의 조치가 주거용 부동산 거래를 묶어두는 데 집중됐다. 따라서 기업의 사업 운영과 성장을 위해 마련되는 지식산업센터는 정책의 직접적인 규제 대상에서 벗어나 있는 형국이다.

물론, 부동산 시장 전반의 투자 심리가 위축되고 금융권의 보수적인 태도가 강화되는 간접적인 영향은 피할 수 없다. 하지만 바로 이 지점에서 역설적인 기회가 발생한다. 주택 시장의 높은 규제와 예측 불가능성 속에서, 상대적으로 규제 부담이 적으면서 안정적인 자산 가치 보전과 미래 성장 가능성을 기대할 수 있는 비주거 상품, 특히 ‘지식산업센터’의 가치는 높아질 수밖에 없다.

이처럼 변화된 시장 환경은 오히려 지식산업센터의 진정한 가치를 재발견하게 하는 기회로 작용하는 셈이다. 이러한 시장 분위기 속에서 ‘뉴브 클라우드힐스’는 규제의 파고를 넘어 사옥 마련, 이전, 확장 등을 고려하는 기업에게 새로운 기회가 될 것으로 보인다.

‘뉴브 클라우드힐스’는 어떤 곳? 서울시 강서구 마곡동 일원(마곡산업시설구역 D13블록)에 준공된 ‘뉴브 클라우드 힐스’는 지하 4층~지상 11층, 연면적 약 9만9,651㎡의 압도적인 규모를 자랑하는 업무시설이다. 총 272실 중 156실은 분양형, 116실은 임대형으로 구성돼 있어 기업의 자금 운용 방식과 전략에 따라 유연하게 입주 형태를 선택할 수 있으며, 다양한 평형과 업무 유형에 최적화된 전용 공간은 물론, 공유 오피스, 라운지, 회의실 등 효율적인 공용 시설이 완벽히 마련돼 있다.

이 단지는 선시공 후분양 방식으로 공급돼 바로 입주가 가능하다는 특징이 있다. 주변에는 세계적인 기업인 LG, 코오롱, 롯데, DL, 이랜드, SM그룹, 넥센타이어, S-OIL 등이 입주해 있어 이들 기업과 시너지 효과를 기대하는 기업이라면, ‘뉴브 클라우드힐스’가 제격일 수밖에 없다.

‘뉴브 클라우드힐스’는 마곡지구의 핵심에 자리 잡아 서울 중심지와 가까운 위치 덕분에 비즈니스 활동에 유리한 환경을 갖춘 점도 눈에 띈다. 지하철 9호선 양천향교역, 9호선, 공항철도 환승역 마곡나루역 역세권이며 지하철 5호선 발산역 이용도 수월하다. 또 이를 이용할 경우 서울의 주요 업무지구인 CBD(종로), GBD(강남), YBD(여의도) 등으로 이동이 쉽다. 올림픽대로, 공항대로 이용이 쉽고 김포국제공항, 인천국제공항 접근성도 뛰어나 국내외 해외 출장 및 비즈니스 이동도 자유롭다.

특히 북측으로는 멀리 궁산 조망권을 확보했으며, 궁산근린공원과 습지생태공원, 서울식물원 등이 인접해 있어 도심 속 빌딩 숲에 둘러싸인 CBD(종로), GBD(강남), YBD(여의도)권역과는 다르게 쾌적한 업무 여건까지 갖췄다.

금융·세제 측면에서도 실질적인 혜택이 뚜렷하다. ‘뉴브 클라우드힐스’는 지식산업센터로 분류돼, 입주 기업의 재정 부담도 상대적으로 덜하다.

실제 입주기업은 2025년 12월 31일까지 등기 시 취득세, 재산세를 각 최대 35%까지 감면이 가능하다. 벤처기업인증 기업이라면 최대 5년간 소득세 및 법인세 50%, 취득세 75% 감면 혜택도 받을 수 있다. 조건만 충족한다면 중소기업 진흥공단, 신용보증재단(일부 지역) 등을 통해 중소기업 정책자금, 육성 자금 등을 저금리 대출도 가능하다.

결론적으로 ‘뉴브 클라우드힐스’는 10.15 부동산 대책의 영향에도 불구하고 안정적인 자금 운용, 쾌적한 업무 환경, 그리고 탁월한 입지 및 산업 연계성까지 모두 갖춘 전략적인 곳이다. 기업의 새로운 성장 동력을 확보할 수 있는 단지인 만큼 사옥 이전, 확장, 마련 등을 고려하는 기업에게 지금 가장 현실적인 선택지로 조명 받을 것으로 보이며 특히, 선시공 후분양 방식으로 공급돼 즉시 입주가 가능하다는 장점이 있다.

자세한 분양 정보는 홈페이지를 통해 확인할 수 있다. 홍보관은 ‘뉴브 클라우드힐스’ 지상 1층에 마련되어 있다.