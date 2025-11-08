YTN 노조 “‘졸속 매각’ 본질 흐릴 수 없어”

[헤럴드경제=손미정 기자] 정부가 정부 자산매각에 대한 전수조사에 나선 가운데 YTN 대주주 유진그룹이 ‘헐값 매각’ 의혹을 반박하고 나섰다.

유진그룹은 지난 7일 YTN 임직원에게 보낸 글에서 “YTN 인수 과정은 헐값 매각이 아니었고, 오히려 그룹 입장에서는 YTN의 잠재적 성장 가치와 종합 미디어 그룹으로 콘텐츠 산업 확장 의지를 반영한 전략적 판단에 따른 인수”라고 밝혔다.

유진그룹 측은 입찰가 산정 시 YTN의 현재·미래 가치를 충분히 고려했다고 강조하면서 “당시 YTN의 시가총액은 2500여억원, 주당 6000원 수준이었다. 그룹에서는 주당 2만4610원, 총 3199억원(지분 30.9%)을 산정해 입찰에 참여해 최고가로 낙찰받았다”고 설명했다.

그러면서 그룹 측은 “필요하다면 정부의 어떤 점검 절차에도 성실히 임할 것”이라며 “절차의 정당성과 투명성을 명확히 입증할 것”이라고 밝혔다.

이날 유진그룹의 해명은 정부가 YTN을 대표 사례로 들며 자산 매각 사례에 대한 전수조사에 나선 지 이틀 만에 나왔다. 앞서 지난 5일 김민석 국무총리는 지난 정부와 현 정부 자산 매각 사례에 대한 전수조사와 감사를 하라는 긴급 지시를 내리면서 “헐값 매각 우려가 제기된 YTN 지분 매각”을 직접 언급한 바 있다.

이와 관련해 전국언론노동조합 YTN지부는 성명을 내고 “YTN 지분 매각은 방송 장악이라는 목적을 위해 강압적으로 진행됐다”며 “유진그룹의 해명으로 언론사 졸속 매각의 본질은 흐릴 수 없다”고 비판했다.

앞서 윤석열 정부는 2022년부터 공공기관 혁신 계획의 일환으로 YTN의 지분 매각을 추진했다. 이듬해 유진그룹의 특수목적회사 유진이엔티가 한전KDN과 한국마사회가 보유한 지분 30.95%를 취득해 최대 주주가 된 바 있다.