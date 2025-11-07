[헤럴드경제=장연주 기자] 코스피가 7일 미국발 인공지능(AI) 거품론 재점화 등의 영향에 장중 3900선마저 내주며 털썩 주저앉은 가운데, 과거 증시에 관해 비관적인 전망이 내놓아 ‘한국의 닥터둠(Doom·파멸, 비관론자)’으로 불리는 김영익 한국금융연수원 겸임교수가 코스피가 고평가됐다고 진단했다. 김 교수는 향후 3개월간 코스피가 3500까지 조정될 가능성이 있다고 내다봤다.

김 교수는 6일 YTN라디오에 출연해 “현재 코스피가 고평가됐다”며 “실물경제, 수출 등을 감안하면, 코스피가 3500까지 조정될 가능성이 있다”고 밝혔다.

그는 명목 GDP가 올해 3.6%, 내년 4.3% 성장을 가정하면 코스피 3500이 적정 수치라고 분석했다.

김 교수는 “작년 말의 경우에는 명목 국내총생산(GDP)를 감안했을 때 코스피가 24% 저평가된 상황이었지만, 현재는 주가 급등으로 20% 고평가 영역에 들어왔다”고 진단했다.

그는 이어 “코스피가 상관계수가 높은 게 일평균 수출 금액인데, 그 기준으로 봐도 코스피는 거의 30% 이상 과대평가돼 있다”며 “결국 주가라는 것은 제자리로 돌아오기 마련이니, 여기서 추가로 주식 비중을 늘리기보다는 지켜보면서 대응하시는 게 좋지 않을까 본다”고 말했다.

김 교수는 최근 미국 증시 급락과 관련해 워렌버핏을 언급하며 일부 인공지능(AI) 기업들의 거품을 지적했다. 워렌 버핏의 버크셔 해서웨이가 보유한 지난 3분기현금성 자산은 약 3800억 달러로 역사상 최고치다.

그는 “팔란티어는 주가이익비율(PER)이 200배가 넘고 오픈 AI는 정말 좋은 기업이지만 아직 이익을 못내고 있다”며 “거품이 더 확대될 수 있지만 확대되면 될수록 그 만큼 리스크 관리도 해야 된다”고 말했다.

그는 또 최근의 외국인 매도에 대해 “국가별 투자비중이 있는데 한국이 워낙 많이 오르다보니 차익실현했고 그 금액 중 일부는 중국으로 갈 수 있다”고 전망했다.

한편, 김 교수는 자산시장의 고점과 저점을 예측하는데 있어 국내에서 손꼽히는 거시경제 전문가다. 2022년 초 증시가 최고점을 경신하던 시점에 “주가 폭락이 온다”고 경고했고, 실제 시장이 급락하자 그의 분석은 다시 주목을 받기도 했다.