[헤럴드경제=구본혁 기자] 동남권원자력의학원(의학원장 이창훈)과 울산과학기술원(UNIST)은 6일 국내 최초로 우주 방사선의학 연구를 위한 업무협약을 체결했다.

이번 협약을 통해 양 기관은 ▷바이오메디컬, AI 및 우주방사선의학 등 의·과학 융합 분야의 공동연구 및 임상협력 ▷연구인력 교류와 학생 인턴십 및 현장실습 프로그램 운영 ▷장비·정보·인력 교류 및 학술행사 공동개최 ▷방사성 의약품·첨단재생의료 기술 상용화 및 산·학·연 협력 네트워크 구축 ▷UNIST 클리닉 운영 협력 및 의료서비스 자문 등 다양한 분야에서 상호 협력을 강화하기로 했다.

특히 동남권원자력의학원의 방사선 의생명·물리 연구 인프라와 의료데이터에 UNIST의 AI·로봇공학·우주과학 기술력을 결합, 우주환경에서의 인체 방사선 영향 예측과 맞춤형 의료시스템 국산화, 방사성의약품 연구 등 첨단 융합 연구를 공동 추진할 예정이다.

이창훈 동남권원자력의학원장은 “의학원에는 AI 연구에 관심을 가진 의료진이 많고 방사선의학 연구 인프라도 풍부하다”면서 “UNIST의 우수한 연구자들과 협업하여 AI를 접목하여 우주 방사선의학 연구와 의료현장에서 활용할 수 있는 실용화 연구를 진행하고, 내실 있는 연구성과를 도출하길 기대한다”고 밝혔다.

박종래 UNIST 총장은 “우주 연구는 빠르게 발전하고 있지만 인간 중심의 연구는 아직 초기 단계”라며 “이번 협력을 통해 양 기관이 학생 의과학 인턴십, 의료진 AI 교육 등 직접적이고 장기적인 교류를 확대하여 AI 기술을 접목한 우주 방사선의학 연구 등 새로운 연구 과제를 적극 발굴하길 기대한다”고 말했다.

한편 동남권원자력의학원과 UNIST는 과학기술정보통신부 산하 기관으로, 설립 시기와 지역적 인접성을 바탕으로 꾸준한 협력을 이어왔다. 의학원은 UNIST 교내 클리닉 개소를 지원하고 전문의를 통한 의과학 강의를 진행했으며, UNIST는 AI 분야 연구성과를 공유하며 의료분야 AI 과제 발굴을 지원해왔다.

양 기관은 이번 협약을 계기로 병원–연구소–대학 간 체계적인 연구개발 및 신약·기술 상용화 생태계를 구축하고, 미래 의·과학 융합연구의 선도 모델로 자리매김할 계획이다.