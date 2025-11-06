[헤럴드경제(안동)=김병진 기자]정경민 경북도의원(문화환경위원회 부위원장)이 6일 열린 제359회 제2차 정례회에서 도정질문을 통해 포스트 APEC전략, 저출생 극복 등 경북도와 도교육청의 핵심과제에 대한 근본적인 혁신을 요구했다.

이날 정 의원은 지난 1일 APEC 정상회의가 성황리에 마무리 됐다며 진정한 APEC의 성공은 향후 추진될 후속사업이 문화·관광·경제·산업 등 각 분야에서 도민이 체감할 수 있는 방향이 돼야 한다고 했다.

또 부산 APEC 이후 도시 브랜드 강화 사례를 언급하며 “단기적 과제와 중장기적 과제를 별도로 수립하고, 실행가능한 사업부터 발빠르게 추진해야 한다“고 제안했다.

이어 경북도의 저출생극복사업과 관련해 “커플 매칭과 축제성 행사 중심으로 추진되는 저출생극복사업은 한계가 있다”며 “단순한 만남지원을 넘어, 결혼·출산 단계별 지원체계를 마련하고 신뢰할 수 있는 육아·보육 환경 조성으로 ‘아이를 낳고 살고 싶은 경북’이라는 긍정적 인식 확산에 주력해줄 것”을 강조했다.

더불어 학교폭력·마약흡연과 관련한 학생 교육에 대해서는 학교폭력 예방 교육이 학생이 아닌 업무담당자 중심으로 운영되고 학생들에게는 현실과 동떨어진 비효율적 구조라며 학생이 체감할 수 있는 예방교육과 학교폭력 은폐 관행을 없애고 오픈 대응체계 도입을 주문했다.

더불어 SNS 등을 통해 확산되는 청소년 마약 과 흡연예방 교육에 대해서도 캠페인·교원연수 중심의 현행 교육은 실효성이 없다고 지적하며 교육 지침의 최신화 등 관련 정책의 정비와 내실화를 촉구했다.

마지막으로 경북도교육청 직속 화랑교육원의 교육운영과 관련해 화랑정신을 바탕으로 인성·리더십·공동체 정신을 기르는 전문교육기관으로서 운영의 전문성과 공신력 회복을 위해 힘써야 한다고 당부했다.

정경민 의원은 ”APEC을 통해 경북이 세계적인 주목을 받았지만 그 성과를 지속시켜 명품 경북을 만들어내는 것은 앞으로의 정책에 달려있다“며 “관행적으로 해 오던 모든 정책을 다시 점검하고 변화를 만들어 가는 일에 도와 교육청 모두가 나서야 한다”고 말했다.