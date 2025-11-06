교보생명·삼성화재 이어 세 번째 초기 스타트업에 최대 7억원 지원 투자·보육 강화…생산적 금융 앞장

[헤럴드경제=박성준 기자] DB손해보험은 지난달 29일 중소벤처기업부 주관 기술창업 지원 프로그램인 ‘팁스(TIPS)’의 운영사로 선정됐다고 6일 밝혔다.

전체 팁스 운영사는 약 150여곳으로 이번에 신규로 선정된 기업은 39곳이다. 보험사 중에서는 기존 교보생명, 삼성화재에 이어 DB손보가 새롭게 합류했다.

팁스는 유망 기술을 보유한 초기창업 기업을 정부와 민간 투자사가 함께 발굴해 지원하는 기술창업 지원 프로그램이다. 중기부가 지정한 팁스 운영사를 통해 스타트업에 ▷자금 지원 ▷멘토링 ▷네트워킹 기회 등을 제공해 혁신적인 기술창업 생태계를 조성한다. 팁스에 선정된 기업은 운영사로부터 1억원 이상의 투자를 지원받고 정부로부터 ▷연구·개발(R&D·5억원) ▷창업사업화(1억원) ▷해외마케팅(1억원) 등 최대 7억원을 지원받을 수 있다.

DB손보는 팁스 운영사로서 기술력 있는 스타트업을 발굴하고 성장을 지원하는 역할을 맡는다. 특히 보험업과 효과를 낼 수 있는 기업을 적극 육성할 계획이다. 이번 팁스 운영사 선정은 최근 금융권에서 강조하는 생산적 금융 흐름과 맞닿아 있다.

DB손보는 팁스 운영사 선정을 계기로 직접 투자·보육 기능을 강화하기로 했다. 기존에 운영 중인 스타트업 오픈이노베이션 프로그램을 통해 발굴한 유망 초기 스타트업에 투자한 뒤 팁스까지 연계하는 방안도 고려할 수 있다. 이를 통해 초기 스타트업 투자와 보육 액셀러레이터 등을 한층 강화할 수 있을 것으로 DB손보는 기대하고 있다.

심진섭 DB손보 전략혁신본부장은 “팁스 운영사로 선정돼 투자한 기업을 육성하면 장기적인 관점에서 본업 경쟁력 향상에도 도움이 되고 기업 전 생애에 걸친 투자 생태계를 구축하게 될 것”이라고 말했다.