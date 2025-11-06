CES 2023 이어 2026서도 혁신상 화장품서 뷰티테크 기업으로 발전 서울대와 ‘TIC’ 설립 후 잇단 성과 ‘맥스페이스’, 한 기기서 맞춤생산

화장품 ODM(연구개발·생산) 기업 코스맥스가 산학협력을 통한 혁신성과를 잇달아 내놓아 주목받는다.

이 회사는 뷰티테크 기기로 2023년에 이어 2026년 ‘CES‘(미국 정보·가전 전시회)에서도 혁신상을 받는다. 앞서 프링커코리아와 공동 개발한 맞춤형 팔레트기기 ‘컬러잼’, 이번엔 ‘맥스페이스’다. 이는 스킨케어 제품부터 파운데이션, 리퀴드립까지 하나의 기기에서 생산할 수 있는 맞춤형 기기다. 서울대 기계공학부 김호영 교수와 협업해 개발됐다.

코스맥스는 지난해 서울대, 미국 하버드대, 중국 푸단대에 이어 올핸 싱가포르국립대(NUS)와도 협약을 맺고 공동 연구개발을 하고 있다. 차세대 뷰티·헬스기술 개발을 위해 서울대와 설립한 SNU-코스맥스 TIC(Technology Incubation Center)로 공동연구를 하고 있다. TIC를 통해 CES 2023에서 초박막 갈바닉 마스크팩, 맞춤형 스마트 이온패치 등을 선보였다.

회사 측은 6일 “두번의 CES 혁신상 수상을 통해 뷰티산업을 넘어 테크기업의 입지를 다지게 됐다. 기술혁신을 통해 미래 맞춤형 화장품시대를 열어가겠다”고 밝혔다.

신제품 맥스페이스는 단일 제형에 국한된 기존 기기와 달리 다양한 물성과 색상 조합을 가능하게 해준다. 특히 파운데이션은 자체 제품개발 및 처방알고리즘을 결합해 피부·선호도 진단부터 제조에 이르는 전 과정이 실시간 진행된다.

이는 필요한 양만큼만 즉시 제조할 수 있어 불필요한 생산과 재고를 줄인다. 따라서 포장재와 폐기물을 최소화할 수 있게 된다. 환경부하를 줄이는 동시에 자동화 공정을 통해 일관된 품질을 유지한다는 장점도 있다.

코스맥스 관계자는 “고객사의 팝업스토어 등 체험형 매장에 이를 활용할 예정이다. 복잡한 설비 없이 효율적으로 제품 제조가 가능하기 때문”이라며 “친환경적 가치와 차별화된 고객경험을 제공할 수 있을 것으로 기대된다”고 했다.