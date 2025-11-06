중구의 특색있는 관광 자원과 롯데백화점의 마케팅 역량 결합

[헤럴드경제=손인규 기자] 서울 중구(구청장 김길성)가 롯데백화점 본점과 손잡고 명동을 비롯한 지역 관광 활성화에 나섰다.

중구는 지난 5일 구청장실에서 협약식을 열고 ‘중구 관광 활성화를 위한 업무협약’을 체결했다고 밝혔다. 협약을 통해 중구의 풍부한 관광자원과 롯데백화점의 마케팅 역량을 결합해 지역 상권에 새로운 활력을 불어넣기로 뜻을 모았다.

협약에 따라 양 기관은 ▷중구의 관광자원 발굴 및 콘텐츠 개발·활용 ▷국내·외 홍보 및 글로벌 마케팅 ▷명동 상권과 연계한 축제·이벤트 공동 기획·운영 ▷온·오프라인 홍보 ▷관광객 이용현황 및 상권 데이터 공유 등 폭넓은 협력을 이어간다.

특히, 롯데백화점은 중구의 로컬여행집‘플레이그라운드 중구’를 적극 활용해 글로벌 홍보채널과 인플루언서를 통한 홍보에 나선다.

김길성 중구청장은 “롯데백화점과의 협력은 명동을 비롯한 중구 관광의 새로운 도약을 이끄는 중요한 동력이 될 것”이라며“공공과 민간이 함께 힘을 모아 중구 관광을 활성화하고 상권에 활력이 더해지도록 최선을 다하겠다”고 말했다.