[헤럴드경제=박혜림 기자] 블라디미르 푸틴 러시아 대통령이 “차세대 핵추진 순항미사일 개발 작업이 시작됐다”고 밝혔다.

러시아 국영 타스통신은 푸틴 대통령이 전날 신형 핵추진 대륙간 순항미사일 ‘부레베스트니크’와 핵추진 수중 드론 ‘포세이돈’ 개발자 표창 수여식에서 이같이 말했다고 5일(현지시간) 보도했다.

타스통신은 또 푸틴 대통령이 “이들의 속도가 음속의 3배에 달하며 향후 극초음속으로 진화할 것”이라고 말했다고 덧붙였다.

푸틴 대통령은 이 자리에서 부레베스트니크와 포세이돈의 성능도 극찬한 것으로 전해졌다. 특히 부레베스트니크와 포세이돈에 사용된 소형 핵기술이 북극이나 우주, 달 기지 건설에 유용할 것이라고 주장했다고 로이터통신은 전했다.

푸틴 대통령은 지난주 부레베스트니크와 포세이돈 시험 발사에 성공했다고 밝힌 바 있다.

러시아는 부레베스트니크가 핵탄두 탑재가 가능하고 핵추진 동력으로 오랜 시간 저공으로 비행할 수 있어 현존하는 미사일 방어체계로는 요격할 수 없으며 포세이돈은 속도가 어떤 수상함보다도 빠르다고 주장한다.