- 10·15 대책 이후 규제 덜한 지방 핵심 단지로 관심 쏠려

- 거북선공원 앞 조성, 오션뷰·파크뷰 동시에 누리는 프리미엄 입지

- 한국토지신탁 시행으로 사업 안정성 확보…39층 설계로 스카이라인 바꿀 주거 랜드마크

정부가 수도권 부동산 시장 과열에 대응해 규제지역을 대폭 확대하고 대출 규제를 강화하자, 비교적 규제에서 자유로운 지방 핵심 분양단지에 대한 관심이 높아지고 있다.

10월 15일 정부는 ‘10·15 부동산 대책’을 발표하며 토지거래허가구역 추가 지정, 고가주택 대출 한도 축소, 전세대출 DSR 적용 등 수요 억제책을 대거 포함했다. 이에 따라 실수요자 중심으로 지방 신규 분양 단지가 반사이익을 얻을 것으로 전망되고 있다.

특히, 여수시청, 법원 등 주요 관공서와 의료·편의시설이 밀집한 여수시 학동에 들어서는 ‘효성해링턴 플레이스 여수’가 분양을 앞둬 수요자들의 관심을 끌고 있다.

여수시 학동 일원에 들어설 해당 단지는 지하 5층에서 지상 39층까지, 총 278가구 규모로 구성된다. 단지 바로 앞에 학동 거북선공원이 있어 녹지공간을 활용한 일상 속 여가활동이 가능할 예정이다. 게다가 39층 높이로 들어서 여수 내 아파트 중 가장 높은 오션뷰를 누릴 수 있다.

한국토지신탁이 시행을 맡아 사업 안정성과 신뢰도가 높다는 평가도 받고 있다. 국내 최대 규모의 부동산 신탁사로 수많은 대형 개발사업을 성공적으로 이끌며 축적한 풍부한 경험과 체계적인 자금 관리 역량으로 두터운 신뢰를 얻고 있다. 여기에 더해 ‘해링턴 플레이스’는 프리미엄 아파트 브랜드로, 차별화된 설계와 뛰어난 상품성도 갖췄다.

‘효성해링턴 플레이스 여수’는 우수한 교통환경과 풍부한 생활 인프라를 갖춘 입지에 들어선다. 전라선 고속철도 KTX 여천역을 이용할 수 있어 다른 지역으로 이동이 편리하고, 시청로, 망마로, 도원로 등이 가까워 접근성이 우수하다.

다양한 문화 인프라도 편리하게 누릴 수 있다. 단지 바로 앞 거북선공원을 필두로 안산공원, 용기공원, 이순신공원, 흥국실내체육관, 망마산 등도 인접해 다채로운 여가 생활을 누릴 수 있으며, 다목적 문화예술 공간인 여수문화홀 또한 도보로 이동이 가능하다.

자녀들의 교육인프라도 탁월하다. 단지에 인접한 쌍봉초등학교가 있어 안전한 도보통학이 가능하며, 여선중, 여천중, 여천고, 시립쌍봉도서관 등도 가까워 교육환경이 매우 우수하다. 학동에 위치한 각종 학원들도 학부모들의 만족도를 높일 것으로 기대된다.

쇼핑 및 편의시설도 풍부하다. 하나로마트, 여천제일시장, 롯데마트 등이 인접해 편리한 생활환경을 갖췄다. 이어 여수시청, 법원 등의 주요 행정 시설도 인접하다.

단지가 위치한 여수시는 개발 호재로 미래가치도 더욱 높아질 전망이다. 2026년 개최 예정인 세계 섬박람회, 경도 해양관광단지 조성 등 굵직한 개발 프로젝트가 예정돼 있어 지역 가치가 한층 더 끌어올릴 것으로 보인다.

분양 일정은 11월 10일(월) 특별공급을 시작으로, 11일(화) 1순위, 12일(수) 2순위 청약 접수가 진행된다. 당첨자 발표는 11월 18일(화)이며, 21일(금)부터 25일(화)까지 서류접수가 이뤄진다. 이후 12월 1일(월)부터 3일(수)까지 3일간 정당계약을 진행한다.

분양 관계자는 “효성해링턴 플레이스 여수는 여수 도심 한가운데 들어서는 보기 드문 39층 고층 브랜드 단지로, 조망·입지·상품성 삼박자를 모두 갖춰 정주 여건을 중시하는 수요자들의 호응이 크다”며 “최근 고강도 대출 규제와 수도권 중심의 제한된 공급 여건 속에서 지방 핵심 단지를 찾는 수요자들의 관심이 뜨거워지고 있다”고 말했다.

한편, ‘효성해링턴 플레이스 여수’의 모델하우스는 전라남도 여수시 웅천동에 마련되어 있다.