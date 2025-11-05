4개 시·군, 철도·고속도로 건설 등 국가 균형발전 건의문 채택

[헤럴드경제(대구·경북)=김성권 기자] 경북 동북 지방 행정협력회(이하 협력회)는 5일 영주시 선비세상 컨벤션홀에서 ‘2025년 정기회’를 열고, 영주시를 비롯한 4개 시·군의 공동 협력사업과 지역 상생 발전 방안을 심도 있게 논의했다.

이날 회의에는 4개 시·군의 단체장과 실무위원들이 참석한 가운데 앞서 지난 8월 6일과 9월 30일 열린 두 차례의 실무회의에서 협력사업과 발전 과제에 대한 사전 검토가 이뤄졌다.

협력회는 지역의 공동 발전을 위해 ▲관광지 및 농·특산품 공동 홍보 기반 구축 ▲4개 시·군 통합 관광 루트 개발 ▲고향사랑기부제 공동 홍보 추진등 3개 협력사업을 추진하기로 했다.

또한, 지역 균형발전을 위해 ▲중부권 동·서횡단철도 건설사업 조기 확정 ▲남북9축 고속도로 건설 ▲국지도 20호선 종점 연장▲동서5축 고속도로 신설 등 4건의 건의과제도 논의·채택됐다.

협력회는 이날 채택된 공동 건의문을 국토교통부 등 관계 중앙부처에 전달하기로 하고, 실질적 추진 방안과 역할 분담에 대해 구체적으로 협의했다.

유정근 영주시장 권한대행은 “모두가 잘사는 균형성장은 현 정부의 주요 국정 목표 중 하나”라며, “이번 정기회에서 채택된 건의사항들이 국가 정책에 신속히 반영될 수 있도록 중앙부처에 적극 건의하겠다”고 밝혔다.

또한 “시·군 간 긴밀한 협력을 기반으로 국가 균형 발전을 이끄는 데 영주시가 앞장서겠다”고 덧붙였다.

경북 동북지방행정협력회는 2020년 영주시, 영양군, 봉화군, 울진군이 공동 출범한 협의체로, 경북 동북부 지역의 상생 발전과 현안 해결을 위한 공동 정책 협의를 이어가고 있다.

의장 시·군은 매년 윤번제로 운영되며, 2025년 의장은 영주시, 2026년 의장은 영양군이 맡는다.