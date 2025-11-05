-4일 조달청 76주년 맞아 진짜 성장을 응원하는 특별한 달리기 진행

[헤럴드경제= 이권형기자] 조달청이 국민 그리고 기업과 함께 힘차게 달렸다.

조달청(청장 백승보)은 4일 대전 엑스포 다리 광장 인근에서 새정부 출범과 조달청 76주년을 맞아 국민과 조달기업이 함께 대한민국 ‘진짜’ 성장을 응원하는 더 특별한 달리기 ‘조달런’을 진행했다.

올해 처음으로 개최한 조달런에는 백승보 조달청장을 비롯해 조달청 직원 50여 명이 참여해 4km를 힘차게 달리며 우리 경제와 조달기업의 ‘진짜 성장’과 동행했다.

특히, 이번 조달런 챌린지는 지난 9월 21일~10월 19일까지 국내 대표 러닝 애플리케이션 ‘런데이’를 통해 1만 4275명의 국민도 참여, 7.6km 달리기 코스를 완주하며 우리 경제 진짜 성장에 힘을 보탰다.

국민 그리고 조달청 직원이 온·오프라인으로 함께한 이번 조달런은 국민과 기업에게 긍정적이고 성실한 도전 메시지를 전달하고, 완주를 통해 우리 경제 ‘진짜 성장’과 함께 했다는 평을 받았다.

백승보 조달청장은 “조달런 챌린지를 통해 국민과 조달기업이 함께 대한민국의 ‘진짜’ 성장을 응원하는 계기가 됐다”며 “앞으로도 조달청은 국민과 더욱 가까이 소통할 수 있도록 다양한 캠페인을 이어 가겠다“고 밝혔다.