허동원 도의원, “1조 특구 먹튀 우려, 경남도가 책임져라” 경남도, “지분 매각 절대 불가”…특구 취소 신청 등 거론

[헤럴드경제(창원)=황상욱 기자] 경남도의 핵심 미래 전략 산업으로 추진되던 SK오션플랜트 지분 매각 사태가 결국 도의회 본회의에서 공론화되며 논란이 커지고 있다.

국민의 힘 허동원(고성군) 도의원은 4일 경남도의회 제428회 정례회 제1차 본회의 긴급현안질문을 통해 SK오션플랜트의 일방적인 지분 매각 추진을 강하게 비판하며, 경남도와 고성군의 책임 있는 대처와 사업 정상화를 촉구했다.

SK오션플랜트는 고성군에 약 9500억원 투자와 고성군민 3600명 우선 고용을 약속하며 경남 제1호 기회발전특구 지정을 이끈 핵심 기업이다. 경남도는 이 사업을 위해 국도 확장, 진입도로 개설 등 총 1600억원이 넘는 막대한 공공 인프라를 투입하며 전폭적으로 지원해 왔다.

그러나 최대주주인 SK에코플랜트가 공장 완공 전에 보유 지분 37.6%를 매각하겠다는 입장을 밝히면서 사태가 불거졌다. 허 의원은 이 상황이 막대한 공적 재원과 주민 희생 위에 세워진 특구가 ‘먹튀 특구’로 전락할 위기라고 강하게 지적했다.

허 의원은 “기업이 책임을 저버리려 할 때 경남도는 이를 조율하고 지키는 책임자여야 한다”며 “단순한 민간 내부 결정으로 치부하지 말고 지역과의 약속 이행 여부를 명확히 점검하고 대책을 강구해야 한다”고 목소리를 높였다.

그는 “직접고용 700여명과 협력업체 소속 2000여명 등 총 2700여명의 생계가 위협받고 있으며, 당초 약속된 3600명의 지역 일자리 창출도 물거품이 될 수 있다”며 고성군만의 문제가 아닌, 경남도 전체 균형발전 전략의 근간을 흔드는 사안으로 규정하며 도 차원의 신속하고 실질적인 조치를 촉구했다.

이에 대해 김명주 경남도 경제부지사는 “경남도와 고성군 모두 지분 매각이 절대 불가하다는 입장이며, SK 측에 매각 불가 입장을 전달했다”며 “매각을 막기 위한 구체적인 대응 방안으로 고성군이 가진 행정 인허가권과 경남도가 가진 기회발전특구 지정 취소 신청 권한을 활용하겠다”고 밝혔다.

김 부지사는 “기회발전특구 취소 신청은 사모펀드 등 다른 업체에서 지분 매입을 어렵게 만드는 전략이 될 수 있다”고 강조했다.