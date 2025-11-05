제10회 회장배 골프대회. [사진=USGTF]
제10회 회장배 골프대회. [사진=USGTF]

[헤럴드경제 스포츠팀=정근양 기자]

-골프 지도자 교류와 화합의 장, 전국 최정상급 지도자들 한자리에-

골프 지도자 양성의 중심인 USGTF-KOREA가 오는 11월 10일(월), 충북 충주시에 있는 대영베이스 컨트리클럽(CC)에서 ‘제11회 회장배 회원 골프대회 본선’을 개최한다고 밝혔다.

본 대회는 매년 전국 정회원들이 참가하는 USGTF-KOREA의 대표 행사로, 올해 역시 전국 각지에서 열린 지역 예선을 통과한 실력파 정회원들이 한자리에 모여 기량을 겨루게 된다.

참가 자격은 2025년도 연회비를 납부한 정회원 중 예선을 통과한 자에 한하며, 권역별 예선 결과에 따라 수도권 32명, 중부권 20명, 남부권 20명 등 총 72명이 본선에 출전한다. 여기에 더해, 연맹 정회원의 추천을 받은 그랜드 시니어 선수와 일부 아마추어 선수 12명이 초청됨에 따라, 총 84명이 본선 무대에 오르게 되며, 이를 통해 한층 더 풍성하고 다채로운 대회 구성이 이루어질 전망이다.

USGTF-KOREA 측은 “이번 회장배 대회는 전국 골프 지도자들이 한자리에 모여 소통하고 화합하는 교류의 장이자, 연맹의 비전과 결속력을 확인할 수 있는 상징적인 자리”라며, “단순한 경기 이상의 의미를 지닌 이번 행사가 회원 간 유대와 신뢰를 강화하고, 삶의 활력과 긍정 에너지를 재충전하는 뜻깊은 시간이 되기를 바란다”라고 전했다.

특히 올해로 11회를 맞이한 이번 회장배 대회는, 연맹의 지속적인 성장과 내실을 반영하는 행사로서, 전국 골프 지도자들이 갈고 닦은 실력을 마음껏 발휘하고, 경쟁보다는 화합을, 결과보다는 과정을 존중하는 USGTF-KOREA의 정신을 구현하는 무대가 될 전망이다.

한편, USGTF-KOREA는 국내 골프 지도자 자격검정 및 교육 프로그램을 통해 실력 있는 골프 전문 인력을 배출해 오고 있으며, 지속적인 제도 개선과 교육 커리큘럼의 강화를 통해 국내 골프 산업의 발전에 기여하고 있다.


