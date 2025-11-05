내달 8일, ’우리 가게의 내일을 찾는 항해’ 주제 외식업주에 성장 해답 제안, 다양한 프로그램 마련

[헤럴드경제=고재우 기자] 배달의민족(배민) 운영사인 우아한형제들은 내달 8일 서울 서초구 양재동 aT센터에서 국내 외식업계 종사자를 대상으로 ‘2025 배민파트너페스타(배민페스타)’를 개최한다고 5일 밝혔다.

배민페스타는 외식업계 종사자 및 예비 외식업 사장님까지 누구나 참여할 수 있는 무료 오프라인 행사다. 행사 참여 신청은 오는 12월 3일까지 배민외식업광장 홈페이지에 마련된 배민페스타 별도 신청페이지를 통해 가능하다. 사전 신청한 관람객에게는 추첨을 통해 마사지 부츠, 주방용품 등 경품도 주어진다.

행사는 외식업 성장 해답을 찾을 수 있도록 ▷배움 ▷체험 ▷연결 등 세 가지 콘셉트로 구성됐다.

배움 공간에서는 파트너 성장 전략을 만나볼 수 있다. 우선 김범석 우아한형제들 대표가 나서 배민의 내년도 비전을 파트너에게 공유한다. 또 백인범 최고제품책임자(CPO)가 배민이 변화시키고 있는 기술 서비스와 고객 경험을 소개한다. 권용규 파트너성장센터장은 배민 파트너 성장 방안에 대해 이야기하는 시간을 갖는다.

또 배민을 통해 성장을 이룬 파트너를 조명하는 ‘배민파트너어워즈’도 진행된다. 배민파트너어워즈는 매출과 함께 운영 전략·고객 경험·배달 효율·노하우 등에서 성장을 실현한 파트너를 발굴하는 시상식이다. 내부 데이터 기반 정량 평가, 외부 전문가 심사 등을 통해 선정된 성공 사례들이 소개된다.

체험 공간에서는 가게 운영에 바로 적용할 수 있는 서비스를 경험할 수 있다. 세부적으로 식자재, 배달 비품, AI 댓글 관리, 세무 서비스 등 외식업 운영에 필요한 서비스를 한자리에서 만나볼 수 있는 ‘파트너솔루션광장’이 운영된다. 여기서는 르몽, 지엔터프라이즈, 한창인터내셔날, 바른치킨 등 총 17개의 외식업 설루션 브랜드가 참여해 가게 상황에 맞는 해법을 제안한다.

배민의 기술과 서비스를 한 곳에서 체험할 수 있는 ‘배민파트너연구소’도 마련됐다. 관람객들은 ▷한그릇 ▷우리가게클릭 ▷셀프서비스 ▷주문접수채널 ▷배민파트너앱 등 배민 서비스를 살펴보고, 공개될 신기능도 미리 체험할 수 있다.

연결 공간에서는 배민 전문가와의 1대 1 컨설팅, 동료 파트너 사장님의 성공 노하우 등을 확인할 수 있는 ‘배민성장노하우’가 열린다.

김 대표는 “배민페스타를 통해 사장님들이 성장 전략을 얻어 가길 바란다”며 “이번 행사가 배민이 파트너와 신뢰를 다지는 또 하나의 계기가 되길 기대한다”고 말했다.