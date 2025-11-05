6일부터 내년 1월 30일까지 K-뷰티 브랜드 15개 참여해

[헤럴드경제=박연수 기자] 신세계 하이퍼그라운드가 6일부터 내년 1월 30일까지 태국 방콕 쇼핑몰 ‘센트럴월드’에서 팝업스토어를 운영한다고 밝혔다.

센트럴월드는 하루 평균 15만명 이상이 찾는 방콕 대표 쇼핑 명소다. 해마다 글로벌 브랜드의 신제품 론칭과 연말 카운트다운 행사가 열리는 핵심 상권에 있다.

팝업에는 K-뷰티 브랜드 15개가 참여한다. 한국의 트렌디한 감성을 담은 신진 브랜드로 구성했다. 태국 2030세대가 선호하는 비건 원료, 자연주의 콘셉트 등 최신 트렌드를 반영했다.

종류는 스킨케어부터 메이크업, 향수까지 다양하다. 스킨케어 브랜드 메디필·글로우·브이티·아이레시피·아이소이·유이크·티히히, 메이크업·향수 브랜드 뮤드·삐아·코랄헤이즈·키스·투에이엔·포렌코즈·하우스포그·스킷 등이다.

신세계 하이퍼그라운드 관계자는 “팝업에서 확인한 현지 고객 반응을 바탕으로 내년 태국 대형 유통사와 협업을 확대할 계획”이라며 “국내 신진 브랜드의 글로벌 진출도 적극적으로 지원할 예정”이라고 말했다.