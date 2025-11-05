젠슨 황 앉은 테이블 이용 시간 제한 재료 공급 부족으로 주문 중단하기도 ‘AI 깐부’ 출시…“귀한 기회 찾아와”

[헤럴드경제=정석준 기자] 젠슨 황 엔비디아 최고경영자(CEO)가 이재용 삼성전자 회장, 정의선 현대차그룹 회장과 찾은 깐부치킨 매장이 영업을 일시 중단했다. 세 사람의 ‘치맥 회동’ 이후 매장이 명소로 떠오르면서 손님이 몰려 재고가 소진된 것이다.

5일 업계에 따르면 깐부치킨 삼성점은 황 CEO 일행이 앉았던 테이블을 중심으로 손님이 몰리자, 이용 시간을 1시간으로 제한했다.

매장 안에는 황 CEO와 이 회장, 정 회장이 앉았던 테이블 주변으로 이들이 함께 ‘치맥’(치킨과 맥주)을 즐기는 사진이 붙어있었다. 매장 안내문에는 1시간 이용 규칙과 함께 “방문하시는 분들 모두 좋은 기운 받아가세요”라는 문구가 담겼다.

해당 매장은 영업 시작 시간인 오후 3시부터 점포 밖에서 줄을 서는 ‘오픈런’이 일어났다. 손님이 밀려들자 재료가 소진돼 주문을 중단하기도 했다.

황 CEO는 ‘치맥 회동’에 이어 엔비디아 그래픽카드 행사가 끝난 뒤 엔비디아 직원 40명과 함께 다시 와서 치맥을 즐긴 것으로 전해졌다. 매장 내 냉장고에는 황 CEO 사인이 걸려있다. “젠슨 황, 엔비디아가 여기 있었다”(JENSEN HUANG NVIDA WAS HERE)라는 문구와 함께 날짜(2025년 10월 30일)와 황 CEO의 사인이 쓰여 있다.

다른 깐부치킨 매장도 인기다. 깐부치킨 가맹본사는 가맹점 주문이 급증하면서 닭 공급 물량이 부족해지자, 용인 본점을 포함한 14개 직영점의 영업을 일시 중단했다.

실제 강남구 선릉역 근처의 한 깐부치킨 매장도 평소보다 매출이 30~50% 증가했다. 1호점이자 본점인 경기 용인시 수지구 ‘깐부치킨 성복점’은 지난 주말 이틀간 임시 휴업했다.

김 대표는 황 CEO 방문 이후 점주들과 회사 관계자들에게 “큰 기회이지만 한순간에 위기가 될 수 있다”면서 “이 인기를 지속 가능하게 하려면 제대로 된 품질과 위생, 서비스 관리가 돼야 한다”고 강조했다는 후문이다.

깐부치킨은 공급 물량이 늘어나 이번 주 내로 직영점 영업을 재개할 계획이다. 또한, 황 CEO 방문 이후 신규 가맹 상담도 중단하고 기존 가맹점의 품질, 위생, 서비스 관리에 집중하고 있다.

깐부치킨은 이날 황 CEO와 이 회장, 정 회장이 먹은 메뉴 조합을 “회장님 입맛 그대로의 조합”이라면서 ‘AI 깐부’라는 이름의 세트 메뉴로 공식 출시했다고 공식 인스타그램에서 발표했다. ‘바삭한 식스팩’과 ‘크리스피 순살치킨’에 ‘치즈스틱’까지 세 가지다.

깐부치킨은 “감사하게도 귀한 기회가 찾아왔다”면서 “고마움을 나누기 위해 AI깐부 판매 수익의 10%를 기부하겠다”고 밝혔다.