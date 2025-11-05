올해 3회차…파트너사와 동반성장 비전 공유 창립 20주년 맞아 ‘지속가능 상생 생태계’ 다짐

[헤럴드경제=김현일 기자] 이노션이 서울 송파구 소피텔 앰배서더 서울 호텔에서 ‘2025 이노션 파트너스데이’를 열고 파트너사와의 상생 및 소통을 위한 시간을 가졌다고 5일 밝혔다.

올해로 세 번째를 맞은 파트너스데이 행사는 ‘Together, We Thrive’라는 슬로건 아래 이노션과 파트너사 간의 협력 방향을 공유하며 지속 가능한 동반성장을 도모하기 위해 마련됐다.

이날 행사에는 이노션 주요 임직원과 약 70여개 파트너사에서 150여명이 참석했다. 본 행사는 ▷상생 프로그램 소개 ▷우수 파트너사 포상 ▷상생 아카데미(강연 프로그램) 순으로 구성됐다.

이노션은 2025년 주요 사업 비전과 상생 프로그램 추진 방향을 발표하고, 파트너사의 경쟁력 강화를 위한 다양한 지원책을 소개했다. 2019년부터 운영 중인 ‘해외 전시 참관 프로그램’을 비롯해 파트너사 임직원을 위한 문화생활 지원 및 상조용품 지원 등을 통해 협력의 폭을 넓혀가겠다는 의지를 밝혔다.

또한, 상생협력 프로그램에 적극 참여하고 우수한 성과를 보인 파트너사를 선정하는 우수 파트너사 포상식도 진행했다. 우수 파트너사로 선정된 총 5개 기업에게는 각 600만원의 포상금을 전달하며 감사의 뜻과 함께 파트너십 강화를 약속했다.

마지막으로 진행된 ‘상생 아카데미’에서는 ‘콘텐츠, 새로운 경험으로’라는 주제로 강연이 진행됐다. 급변하는 글로벌 트렌드와 변화하는 환경 속에서 이노션의 차별화된 경쟁력과 인사이트 및 파트너사와의 향후 협력 방안을 공유했다.

이노션 관계자는 “파트너사와의 긴밀한 협력은 이노션 성장의 가장 큰 원동력”이라며 “창립 20주년을 맞이해 앞으로도 파트너사와 다양한 협력 기회를 모색해 상생을 통한 성장을 지속적으로 추진하겠다“고 말했다.