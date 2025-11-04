기상 악화·돌풍 등 해상사고 위험 대비… 출항통제·구명조끼 단속 강화

[헤럴드경제(대구·경북)=김성권 기자] 동해해양경찰서는 본격적인 겨울철을 앞두고 해양 사고 예방과 신속 대응을 위한 ‘2025년 겨울철 해양 사고 대비·대응 계획’을 수립·시행한다고 4일 밝혔다.

이번 계획은 11월부터 내년 2월까지 이어지는 동절기 기간, 해상 기상악화와 돌풍 등으로 해양 사고 위험이 높아지는 시기에 맞춰 선제적 예방조치를 강화하기 위해 마련됐다.

최근 5년간(2020~2024년) 동해해역에서 발생한 동절기 해양 사고는 총 213건(연평균 43건)으로, 이 중 다수가 어선 기관 고장이나 악천후 속 무리한 출항으로 발생한 것으로 나타났다. 특히 이런 사고는 구조가 지연될 경우 대형 인명피해로 이어질 우려가 크다.

이에 따라 동해해경은 해역 특성을 반영한 맞춤형 대비계획을 마련하고, 지휘부 중심의 현장점검과 원거리 해역 경비함정 배치를 통해 현장 대응력을 강화할 방침이다.

또한 방파제 및 테트라포드(TTP) 구역 순찰 강화와 출입통제 관리로 추락·실족 사고 예방에도 나선다.

기상 악화가 예상될 경우에는 선제적 출항통제 권고 및 조업선 안전해역 이동 조치를 시행하며, 2인 이하 조업선 구명조끼 착용 의무화 집중 단속도 병행한다.

아울러 지자체, 소방, 어선 안전 조업국, 한국해양교통안전공단 등 관계기관과의 협조체계 강화를 통해 합동 안전 점검을 추진하고, 경비함정 장비 작동점검과 파출소 관내 겨울철 취약시설 사전 점검도 실시할 예정이다.

김환경 동해해양경찰서장은 “겨울철에는 돌풍과 너울 등으로 해상 안전위험이 크게 높아진다”며 “관계기관과 긴밀히 협력해 선제적 예방조치를 강화하고 국민의 생명과 재산 보호에 최선을 다하겠다”고 말했다.