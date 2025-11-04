덴마크 유산균의 원조 에이치피오(H.PIO)의 덴프스(Denps)가 대표 제품 ‘덴마크 유산균이야기’의 론칭 12주년을 맞아 오는 10일부터 한 달간 ‘단 하나의 시작, 덴프스’ 특별전을 진행한다고 밝혔다.

이번 행사는 순도 100% 덴마크 유산균을 국내에 가장 먼저 선보이며 프리미엄 유산균의 기준을 세운 브랜드로서 ‘덴마크 유산균의 시작은 덴프스’라는 메시지를 담아, 12년 신뢰와 가치를 기념하고 고객에게 감사의 뜻을 전하기 위해 마련됐다.

12주년 특별전은 브랜드 공식몰과 네이버 브랜드스토어, 카카오쇼핑 등 주요 온라인 채널에서 진행되며, ‘덴마크 유산균이야기’, ‘트루바이타민’, ‘덴프스X카카오프렌즈 키즈’ 등 주요 제품을 연중 단 한 번의 혜택가로 만나볼 수 있다. 또한 구매 고객을 대상으로 덴마크 감성을 담은 브랜드 굿즈 증정 이벤트가 마련되며, 첫 구매 고객을 위한 한정 프로모션을 통해 브랜드 접근성을 강화할 계획이다.

덴프스는 이번 특별전과 함께 브랜드 모델 배우 공유의 축하 메시지 영상과 12주년 기념 콘텐츠를 공개, ‘덴마크 유산균이야기’가 지켜온 프리미엄 가치를 전한다.

에이치피오 관계자는 “덴마크 유산균이야기가 12년 동안 꾸준한 성원을 얻을 수 있었던 것은 믿을 수 있는 원료와 차별화된 품질 덕분”이라며 “이번 12주년 특별전을 통해 더 많은 고객께서 덴프스만의 건강 루틴을 체험하시길 바란다”고 전했다.

2013년 첫선을 보인 ‘덴마크 유산균이야기’는 덴마크에서 유래한, 전 세계적으로 가장 많이 연구된 락토바실러스균주와 비피더스균주를 배합해 1캡슐당 100억 CFU(Colony Forming Units, 제품 유통 기한 동안 살아 있는 유산균 수)를 보장한다. 출시 이후 누적 판매량 1,800만 개를 기록하며 덴프스의 스테디셀러로 자리매김했다.

한편, 덴프스는 온라인뿐 아니라 오프라인 채널에서도 탄탄한 성장세를 이어가며 브랜드 경쟁력을 강화하고 있다. 2025년 3분기 기준 올리브영 매출은 전년 대비 102.6%, 코스트코는 93.3% 증가해 유통 전반에서 두드러진 성과를 기록했다. 덴프스는 지속적인 R&D 투자와 글로벌 시장 확장을 통해 ‘덴마크 유산균 원조’로서의 입지를 더욱 공고히 할 계획이다.