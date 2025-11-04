AI 기반 문화예술 프로젝트 ‘한국 김밥의 비밀’ 발리AI영화제 출품작 선정

[헤럴드경제(대구·경북)=김성권 기자] 한동대학교(총장 최도성)가 미네르바대학과의 혁신적 교육 협력을 통해 국제 AI 영화제에서 공식 선정되는 성과를 거뒀다.

‘글로컬대학 30’ 선정 이후 추진해 온 교육 혁신의 결실이 가시화된 것이다.

한동대는 미네르바 프로젝트와 협력해 비판적 사고, 소통, 협업, 창의성 등 이른바 4C 역량을 강화하는 교육과정을 운영하고 있다.

올해 하반기에는 ‘AI 문화예술 프로젝트’와 ‘교육학개론’ 등 신규 교과목을 개설하며 교육의 폭을 넓혔다.

특히 ‘AI 문화예술 프로젝트’ 수업은 인공지능 기술이 문화예술 분야에 미치는 영향을 탐구하고, 학생들이 직접 AI 툴을 활용해 창작물을 제작하는 실습 중심의 과목이다.

이 수업을 맡은 심규진 교수는 커뮤니케이션학부 윤성민(19학번), 이로운(22학번) 학생과 함께 제작한 단편 영상 ‘The Secret of behind K-Gimbap(한국 김밥의 비밀)’을 국제 영화제인 발리AI영화제(AI Film Awards Bali) 에 출품해 공식 선정작으로 이름을 올렸다.

이 작품은 심 교수가 구성한 시나리오를 바탕으로 학생들이 다양한 AI 프롬프트 기법을 적용해 완성한 영상물로, 인공지능을 활용한 창의적 스토리텔링의 가능성을 보여줬다는 평가를 받았다.

발리AI영화제는 전 세계 AI 기반 영상 콘텐츠를 평가하는 권위 있는 국제 영화제로, 이번 선정은 한동대 학생들의 AI 창작물이 예술적 완성도와 기술적 우수성을 인정받았음을 의미한다.

심규진 교수는 “미네르바식 교육 방식을 적용하면서 학생들이 주도적으로 창의력을 발휘할 수 있는 환경이 조성됐다”며 “이번 성과를 계기로 글로벌 AI 공모전에 지속 도전해 한동대의 혁신 교육이 세계적으로 인정받는 계기를 만들겠다”고 말했다.

한동대는 이번 성과를 계기로 혁신적 교육 모델이 실질적 결과로 이어질 수 있음을 입증했으며, 앞으로도 학생 중심의 창의적·실무형 교육을 확대해 나갈 계획이다.