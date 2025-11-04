삼강문화단지 ‘머무는 관광’ 모범사례로 평가

[헤럴드경제(대구·경북)=김성권 기자] 경북 예천군은 최근 열린 ‘2025년 찾아가는 지역관광개발 워크숍’에서 ‘녹색 문화 상생 벨트(삼강 문화단지 조성사업)’가 지역관광개발사업 우수상을 받았다고 3일 밝혔다.

이번 워크숍’은 스위트호텔 남원에서 ‘함께 만드는 지역의 미래, 머무는 관광의 힘’을 주제로 문화체육관광부와 한국문화관광연구원이 공동 주최해 마련됐다.

심사는 ▲사업 운영 효과성(방문객 규모, 시설 수익, 지역 활성화, 만족도 등) ▲사업 매력성(지역 대표성, 주변 관광자원 연계성) ▲사업 지속가능성(운영계획 및 향후 발전 가능성) 등을 종합 평가해 이뤄졌다.

예천군의 녹색 문화 상생 벨트 사업은 삼강문화단지를 중심으로 한 지속 가능한 관광 인프라 구축과 지역자원 연계성 부문에서 높은 점수를 받았다.

특히 단순한 방문형 관광에서 벗어나 체류형·체험형 관광으로의 전환을 이끌었다는 점에서 좋은 평가를 받았다.

김학동 군수는 “이번 수상을 계기로 삼강문화단지를 더욱 고도화해 지역주민과 관광객이 함께 누리는 지속 가능한 관광 생태계를 조성하겠다”며 “머무는 관광이 지역경제에 실질적으로 이바지할 수 있도록 최선을 다하겠다”고 말했다.