3년 만에 ‘자연-인간 공존’ 친수공간으로 새 단장

[헤럴드경제(대구·경북)=김성권 기자] 경북 예천군이 총사업비 205억 원을 투입해 추진한 금곡천 생태하천 복원 사업을 3년 만인 지난 10월 말 완료했다고 4일 밝혔다.

이번 사업은 하천의 치수(治水)·이수(利水) 중심 정비로 훼손된 생태 기능을 되살리고, 자연과 인간이 공존하는 환경을 조성하기 위해 추진됐다.

군은 2022년부터 올해까지 예천읍 생천리에서 용문면 원류리까지 약 8.7km 구간을 대상으로 제방 및 호안 정비, 어도 및 낙차공 설치, 어류 서식처 조성, 생태탐방로 및 생태공원 조성 등을 단계적으로 진행했다.

과거 금곡천은 직강화된 하천 구조와 노후화된 콘크리트 구조물로 인해 생물 서식처가 부족하고, 보(洑)와 낙차공의 기능 상실로 수생태계 단절 문제가 꾸준히 제기돼 왔다.

이에 예천군은 하천 구조를 생태 친화형으로 전환하고, 치수·이수·환경 기능의 조화를 도모해 하천 본래의 기능과 생태적 균형을 회복했다.

복원과 함께 조성된 생태탐방로와 생태공원은 주민들이 휴식과 여가를 즐길 수 있는 지역 대표 힐링공간으로 자리매김할 전망이다.

김학동 예천군수는 “금곡천이 단순한 하천을 넘어 자연과 사람이 함께 숨 쉬는 복합 친수공간으로 거듭났다”며 “앞으로도 생태 기반 인프라 확충과 주민 삶의 질 향상을 위해 지속해서 노력하겠다”고 말했다.