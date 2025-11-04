日 디즈니플러스에 브랜드관 티빙 오리지널 흥행작 등 공개

국내 대표 온라인동영상서비스(OTT) 티빙(TVING)이 디즈니플러스(+)와 손을 잡고 일본 시장에 진출한다. 일본은 세계 3대 콘텐츠 격전지 가운데 하나로 꼽히는 곳이다. 토종 OTT가 일본 시장에 도전장을 내민 건 이번이 처음이다.

티빙은 4일 일본 도쿄 월트 디즈니 컴퍼니 재팬 본사에서 ‘티빙×디즈니플러스 파트너십 프레스데이’를 열고 디즈니플러스와 전략적 파트너십 체결을 선언했다.

이에 따라 티빙은 5일부터 일본 디즈니플러스 내에 전용 브랜드관인 ‘TVING Collection on Disney(티빙 콜렉션 온 디즈니)’를 연다. 디즈니플러스가 아시아태평양 지역에서 로컬 OTT 브랜드관을 개설하는 것은 티빙이 첫 사례다.

이에 대해 티빙은 “K콘텐츠의 글로벌 영향력과 K-OTT의 가능성을 입증한 것”이라고 자체 평가했다.

일본은 글로벌 OTT들이 치열하게 경쟁하는 핵심 시장이다. 이 가운데 디즈니플러스는 일본에서 독보적인 브랜드 파워를 기반으로 높은 신뢰와 팬덤을 구축하고 있다.

업계에서는 이번 파트너십 체결이 티빙은 물론 디즈니플러스에도 긍정적인 성과라고 보고 있다. 디즈니플러스는 자사의 블록버스터 글로벌 콘텐츠에 폭발적인 인기를 얻고 있는 K-콘텐츠를 결합해 차별화를 꾀할 수 있고, 티빙은 현지 시장 진입 리스크를 최소화하며 K-콘텐츠 대표 플랫폼으로 인지도를 확보할 수 있기 때문이다. 양사는 향후 이용자에게 보다 차별화된 시청 경험을 제공하기 위해 다양한 전략적 협력을 이어갈 계획이다.

티빙은 디즈니플러스를 통해 일본 시장에 오리지널부터 CJ ENM의 대표 흥행작까지, 다양한 콘텐츠를 순차 공개한다는 방침이다. 또 일본 시장 진출을 발판으로, 올해를 해외 시장 공략의 원년으로 삼겠다는 계획이다. 일본과 아시아태평양을 시작으로 다각적인 방식을 통해 미국, 남미 등 전 세계 시장으로 글로벌 진출을 확대해 나간다.

최주희 티빙 대표는 “일본에서 강력한 존재감과 오랜 역사를 가진 디즈니와 파트너십은 티빙 콘텐츠를 현지 시청자에게 가장 효과적으로 선보일 수 있는 기회”라면서 “앞으로도 매력적인 K-콘텐츠를 전 세계 더 많은 글로벌 고객에게 선보이며 국내 1위를 넘어 글로벌 K-OTT플랫폼으로 도약하기 위해 노력하겠다”고 말했다.

타모츠 히이로 월트 디즈니 컴퍼니 재팬 대표도 “디즈니플러스의 일본 서비스 5주년을 맞아, 시청자의 다양한 취향을 반영한 콘텐츠 라인업 확장을 지속적으로 추진하고 있다”며 “이번 CJ ENM·티빙과 협력은 그 여정의 중요한 이정표로, 매력적인 한국 스토리텔링에 디즈니플러스의 세계적 수준의 블록버스터와 현지 인기작을 결합함으로써 모든 세대의 시청자에게 더욱 풍성하고 몰입감 있는 시청 경험을 선사할 것”이라고 강조했다.

아울러 파트너십 체결을 기념해 열린 티빙×디즈니플러스 파트너십 프레스데이에는 한류 콘텐츠 인기를 선도하는 핵심 크리에이터 4인이 토크 세션을 진행됐다. 티빙의 첫 글로벌 론칭작 ‘친애하는 X’의 이응복 감독, ‘빌런즈’의 진혁 감독, ‘로또 1등도 출근합니다’의 오광희 대표, ‘취사병, 전설이 되다’의 이혜영 책임 프로듀서가 K-콘텐츠의 글로벌 경쟁력과 일본 시청자 층을 공략할 콘텐츠를 소개했다. 박혜림 기자