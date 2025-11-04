- 4일 대전시청에서…장애인 채용 및 창업교육과 멘토리 진행

[헤럴드경제= 이권형기자] 대전시는 4일 시청에서 ‘2025 대전 장애인 취·창업박람회’를 열고 장애인의 취업·창업 기회 확대를 위한 장을 마련했다.

대전시가 주최하고 (사)한국장애인고용안정협회 대전지부가 주관, 한국장애인고용공단 대전지역본부가 후원한 이번 박람회에는 22개 구인업체와 구직 장애인 400명을 비롯해 총 750여 명이 참여했다. 현장에서 300여 명의 구직 장애인이 면접을 진행했다. 이 가운데 약 30명이 실제 채용으로 이어질 것이란 기대다.

또한, 창업을 희망하는 장애인을 위한 전문 교육과 멘토링이 운영됐고, 직업상담·노무상담·메이크업·면접사진 촬영 등 다양한 지원 서비스를 제공했다.

이 밖에도 체험관, 취업 관련 정보제공, 장애인기능경기대회 입상작품 전시 등 다양한 부대행사가 마련되어 구직 장애인의 역량 강화와 취업 준비에 큰 도움을 제공했다.

올해로 19번째를 맞이한 대전 장애인 취·창업박람회는 구직 장애인에게 실질적인 취업·창업 기회를 제공하고, 구인기업에는 장애인 고용을 확대할 수 있는 장을 마련해 현장에서 호응을 얻었다.

유득원 대전시 행정부시장은 “이번 박람회가 취‧창업을 희망하는 장애인들에게 든든한 디딤돌이 되길 바란다”며 “앞으로도 장애인의 경제적 자립과 사회통합을 위한 정책을 지속 추진해 나가겠다”고 말했다.