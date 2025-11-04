[헤럴드경제(광주)=서인주 기자] 광주시는 ‘2025 광주방문의 해’를 맞아 11월 한 달 동안 단풍이 절정에 이른 자연 명소와 감성 가득한 도심 여행 코스를 연계한 ‘늦가을 감성여행 프로그램’을 선보인다. 이번 프로그램은 자연과 문화, 사색이 공존하는 빛고을의 여행지는 늦가을 정취 속으로 시민과 관광객을 초대한다.

11월의 무등산은 단풍과 은빛 억새가 조화를 이루며 장관을 이룬다. 특히 입석대와 서석대를 잇는 정상부는 붉은 단풍과 주상절리의 풍경이 어우러져 ‘광주의 가을’을 대표하는 명소로 꼽힌다.

광주관광공사는 무등산과 영산강 일부 구간을 완주하면 기념품을 증정하는 ‘단풍·억새길 챌린지 이벤트’를 12월 말까지 운영하고 있다.

무등산권역의 광주호호수생태원과 청풍쉼터 역시 빼어난 단풍 명소이다. 지난해 10월 광주광역시 제1호 지방정원으로 등록된 광주호호수생태원은 6개의 산책로를 따라 단풍과 호수가 어우러진 풍경이 펼쳐지고, 제4수원지 인근의 청풍쉼터에서는 무등산과 광주호를 한눈에 조망할 수 있다. 산을 오르지 않고도 가을 정취를 만끽할 수 있어 가족 나들이나 드라이브 코스로도 인기가 높다.

도심 속 가을 명소로는 북구 중외공원 일대가 대표적이다. 미술관·박물관 관람과 산책을 동시에 즐길 수 있다. 또 지산유원지 리프트와 모노레일을 타면 붉게 물든 단풍과 도심 전경을 한눈에 내려다볼 수 있다.

이 외에도 영산강 서창억새밭은 늦가을 광주에서 빼놓을 수 없는 명소다. 은빛 억새 물결이 끝없이 이어진 강변길을 따라 자전거를 타며 달리다 보면, 해질녘 노을이 억새 사이로 물드는 장면은 그야말로 환상적이다. 서창감성조망대에 오르면 강과 억새밭이 맞닿은 풍경이 한 폭의 그림처럼 펼쳐진다.

광주의 여행은 단풍만큼이나 사유와 예술의 온기로 가득하다. 광산구 월봉서원은 조선시대 고봉 기대승 선생을 배향한 유서 깊은 사액서원으로 선비의 하루, 샬롱 드 월봉, 월봉로맨스 등 다양한 선비문화 체험 프로그램을 운영하고 있다. 이곳에서는 고즈넉한 서원과 낙엽길이 어우러진 풍경 속에서 마음의 평온을 찾는 시간을 가질 수 있다.

도심 속 민간정원 휴심정원도 큰 각광을 받고 있다. 첨단지구와 수완지구 사이에 자리해 ‘사계절 내내 꽃이 지지 않는 정원’을 주제로 한 정원은 자연과 도심의 경계를 허문 힐링 정원 명소로 각광받고 있다.

전일빌딩245 1층에서는 오는 13일까지 ‘리포즈(Re;Pause)-하지 않아도 괜찮은 것들’을 주제로 전시가 진행된다.

이번 전시에서는 쉼의 가치를 주제로 현대인의 일상 속에서 ‘멈춤’의 의미를 되새기며 치유의 시간을 선사한다.

또 양림동 고즈넉한 사색길을 걷다 보면 예술과 감성이 공존하는 이이남 미디어아트 스튜디오를 만날 수 있다. 이곳에서는 디지털 영상과 공간이 어우러진 작품과 함께 광주의 예술적 깊이를 체험할 수 있다.

올가을 광주 도심에서는 이색적인 감성 공간도 눈길을 끈다.

최근 문을 연 충장로 홍콩골목은 네온사인과 복고풍 건물이 어우러진 거리로, 홍콩의 야시장 감성을 그대로 옮겨놓은 듯한 분위기를 자아낸다. 장기간 공실이었던 점포들을 리모델링해 조성된 이곳은 양꼬치와 홍콩식 포장마차 등 이국적인 먹거리까지 더해져 엠제트(MZ)세대 관광객들의 핫플레이스로 떠올랐다.

더해 오는 8일에는 동명동 카페거리와 국립아시아문화전당(ACC) 부설 주차장 일대에서 ‘동명커피산책’ 행사가 열린다. 커피와 문화가 어우러진 거리 축제로, 감성 여행객에게 특별한 하루를 선사할 예정이다.

또 한 달간 매주 토요일 대인예술야시장이 열려 다채로운 공연과 먹거리가 어우러진 야간 관광명소로 활기를 더한다. 오는 13일부터 15일까지 국립아시아문화전당(ACC)에서는 개관 10주년 기념 프로젝트 ‘리맵핑 아시아(Remapping Asia)’가 개최된다. 한국·대만·태국 3개국 연출가가 협업한 이 작품은 ‘아시아의 다양성 속의 연결’을 주제로 문화의 경계를 새롭게 조명한다.